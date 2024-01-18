У рамках проєкту єРобота у Кривому Розі впродовж 2023 року грантову підтримку на розвиток власного бізнесу отримали 109 суб’єктів господарювання на суму 40,7 млн грн. Про це повідомили в Криворізькій міськраді.

За даними з міськради, за рік вони створили понад 250 нових робочих місць.

Зокрема, у Кривому Розі серед підприємців затребувана програма "Власна справа", за якою можна отримати фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту (від 50 до 250 тисяч гривень). Гроші можна витратити на придбання чи лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщень. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць (від 1-2 при наданні мікрогранту) до кількох десятків (при наданні грантів за іншими програмами). Гроші повертаються державі у вигляді сплачених податків.

Що відомо про проєкт єРобота та як податися на грант

Державний проєкт єРобота був запроваджений урядом у 2022 році для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств та інших господарств.

Подати заявку на отримання гранту можуть як чинні підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом, а також можна звертатися за консультацією до місцевих органів влади.

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