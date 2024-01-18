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"Першу заступницю" окупаційного голови Скадовська засудили на 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
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"Першу заступницю" окупаційного голови Скадовська засудили на 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

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"Першу заступницю" окупаційного очільника Скадовська на Херсонщині засудили на 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Її визнали винною у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Повідомляється, що жінку також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана з наданням публічних послуг строком на 15 років.

За даними слідства, засуджена з березня до травня 2022 року обіймала посаду "заступниці" так званого "голови Скадовської військової адміністрації". На псевдопосаді жінка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Вона забезпечувала участь місцевих жителів та підпорядкованих їй працівників у проросійських заходах.

Також передавала російським спецслужбам інформацію про проукраїнськи налаштованих людей. За цією інформацією військові РФ незаконно затримували людей, змушували їх співпрацювати та проводили обшуки у домівках.

Раніше правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутатки від "Єдиной России", так званої "першої заступниці голови" незаконно утвореної "Херсонської обласної думи".

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