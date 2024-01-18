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У підозрюваного в розбої волинянина вилучили гранати і наркотики
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У підозрюваного в розбої волинянина вилучили гранати і наркотики

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Вдома у 39-річного жителя Ківерцівської громади, якого підозрюють у розбої, побитті і грабежі, знайшли зброю та наркотики.

Як повідомили в Нацполіції Волині, 17 січня, до правоохоронців звернувся 35-річний житель Луцького району і сповістив, що у власному будинку його побили та відібрали дороговартісну техніку.

Вдома у 39-річного підозрюваного, односельця потерпілого, провели обшук. На місці працювали вибухотехніки та кінологи.

Окрім викрадених речей правоохоронці також знайшли дві гранати, два десятки набоїв, пістолет та майже кілограм канабісу.

Наразі слідство ще триває. У разі доведення вини підозрюваному в розбої і зберіганні зброї та наркотиків загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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