Правоохоронці встановили особи шістьох російських військових, причетних до розстрілу мирних жителів, що намагалися евакуюватися з Київщини в березні 2022 року. Росіян судитимуть за воєнні злочини. Через їхні дії на Житомирській трасі загинули троє людей, серед них — 15-річна дівчинка.

Про це інформує Київська обласна прокуратура.

Як з'ясувало слідство, на початку березня 2022 року командир 4-го взводу розвідувальної роти 37-ї ОМСБр армії РФ і п'ятеро його підлеглих проводили рейди окупованими селами Київської області. На Житомирській трасі назустріч їхній БМП їхали два цивільні авто. За наказом командира солдати РФ відкрили по машинах вогонь.

Розстріл військовими РФ цивільного авто на Житомирській трасі в березні 2022 року, Київська область. Фото: Київська обласна прокуратура

В одному авто їхав чоловік із 15-річною донькою, в іншому — його дружина та молодша донька 8 років. Родина намагалася виїхати з окупованої Северинівки. Унаслідок обстрілу чоловік та жінка загинули на місці, старша дитина була поранена. Сестер окупанти забрали до своєї БМП. Молодшу дівчинку згодом віддали чоловіку, що проживав біля місця дислокації підрозділу росіян. Старшу — вивезли за межі України.

Цивільне авто з написом "Діти", що намагалося виїхати з зони бойових дій на Київщині в березні 2022 року. Фото: Київська обласна прокуратура

Лише через 9 місяців стало відомо, що від отриманого вогнепального поранення 15-річна дівчинка загинула. Її тіло вдалося повернути в Україну і передати родичам для поховання.

У день загибелі родини з Северинівки російські військові обстріляли ще одне цивільне авто. Водій і четверо пасажирів не постраждали.

Нині шістьом військовим 37-ї ОМСБр РФ інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Обвинувачення скеровані до суду. Покарання за цими статтями передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Фото: Київська обласна прокуратура

У грудні 2023 року глава МВС Ігор Клименко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські відкрили понад 105 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військових.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини.