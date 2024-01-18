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Армія РФ вкотре завдала ракетних ударів по прифронтовому Оріхову
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Армія РФ вкотре завдала ракетних ударів по прифронтовому Оріхову

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Обстріли Оріхова
Наслідки обстрілів Оріхова, 18.01.2024. Фото: ЗОВА

Сьогодні, 18 січня, російська армія здійснила авіаційний обстріл міста Оріхів Запорізької області. Снаряди поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Близько 13:15 російські військові нанесли шість авіаударів по незламному місту Оріхів. Бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під’їзд знищено. Гори будівельного сміття — все, що залишилося від осель мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, родинного щастя".
Армія РФ вкотре завдала ракетних ударів по прифронтовому Оріхову
Наслідки обстрілів Оріхова, 18.01.2024. Фото: ЗОВА

На місці працюють спеціалісти. Інформація про постраждалих не надходила.

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