Про зміни, що відбулися у системі надання адмінпослуг на Черкащині

На Черкащині станом на січень 2024 року працює 66 ЦНАПів та 193 точки доступу, де люди можуть отримати адміністративні послуги.

Центри надання адміністративних послуг є у кожній громаді, розповів під час брифінгу директор департаменту регіонального розвитку ОДА Роман Карманнік.

Фото: Суспільне Черкаси

Торік у ЦНАПАх Черкащини надали понад 600 тисяч послуг, що на 25% більше ніж за 2022 рік. Також із липня з'явилися послуги у сфері соціального захисту ветеранів та членів їхніх сімей:

"Черкаська область має ЦНАПи в кожній громаді. Це 66 ЦНАПів також 122 віддалених робочих місця і це пʼять територіальних підрозділів ЦНАПів. З липня 2023 року через мережу ЦНАПів розпочато надання послуг у сфері соціального захисту ветеранів та членів їхніх сімей. Вже надано близько тисячі таких послуг".

Центри надання адміністративних послуг мають змогу працювати з електронними реєстрами:

"60 ЦНАПів у нас зараз мають доступ до єдиної державної електронної системи в сфері будівництва, 51 ЦНАП доступ до державного земельного кадастру, у 31 ЦНАПі надають послуги з державної реєстрації актів цивільного стану, 60 ЦНАПів підключені до порталу ДІЇ з надання послуг єМалятко".

5 ЦНАПів мають обладнання для вручення посвідчення на реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія. Що раніше такі послуги в територіальних громадах не надавались.

"ЦНАП Ватутінської, Черкаської, Уманської, Смілянської, Леськівської тергромад мають обладнання для видання посвідчень на реєстрацію транспортних засобів і водія. Планують його закупівлю коштом місцевого бюджету Тальнівська, Червонослобідська, Ладиженська, Христинівська, Монастирищенська, Мліївська тергромади".

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