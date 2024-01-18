НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Про зміни, що відбулися у системі надання адмінпослуг на Черкащині
СОЦЗАХИСТДОПОМОГАПОРАДИНОВИНИРегіони

Про зміни, що відбулися у системі надання адмінпослуг на Черкащині

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Про зміни, що відбулися у системі надання адмінпослуг на Черкащині
Суспільне Черкаси

На Черкащині станом на січень 2024 року працює 66 ЦНАПів та 193 точки доступу, де люди можуть отримати адміністративні послуги.

Центри надання адміністративних послуг є у кожній громаді, розповів під час брифінгу директор департаменту регіонального розвитку ОДА Роман Карманнік.

Про зміни, що відбулися у системі надання адмінпослуг на Черкащині
Фото: Суспільне Черкаси

Торік у ЦНАПАх Черкащини надали понад 600 тисяч послуг, що на 25% більше ніж за 2022 рік. Також із липня з'явилися послуги у сфері соціального захисту ветеранів та членів їхніх сімей:

"Черкаська область має ЦНАПи в кожній громаді. Це 66 ЦНАПів також 122 віддалених робочих місця і це пʼять територіальних підрозділів ЦНАПів. З липня 2023 року через мережу ЦНАПів розпочато надання послуг у сфері соціального захисту ветеранів та членів їхніх сімей. Вже надано близько тисячі таких послуг".

Центри надання адміністративних послуг мають змогу працювати з електронними реєстрами:

"60 ЦНАПів у нас зараз мають доступ до єдиної державної електронної системи в сфері будівництва, 51 ЦНАП доступ до державного земельного кадастру, у 31 ЦНАПі надають послуги з державної реєстрації актів цивільного стану, 60 ЦНАПів підключені до порталу ДІЇ з надання послуг єМалятко".

5 ЦНАПів мають обладнання для вручення посвідчення на реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія. Що раніше такі послуги в територіальних громадах не надавались.

"ЦНАП Ватутінської, Черкаської, Уманської, Смілянської, Леськівської тергромад мають обладнання для видання посвідчень на реєстрацію транспортних засобів і водія. Планують його закупівлю коштом місцевого бюджету Тальнівська, Червонослобідська, Ладиженська, Христинівська, Монастирищенська, Мліївська тергромади".

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Прозорий офіс, допомога, соцзахист
Матеріальна допомога жителям Дніпра: кому та скільки виплатили у 2023 році
ВПО, прихисток, Дніпро
Стало відомо, скільки переселенців за рік безоплатно прихистили жителі Дніпропетровщини. Як отримати компенсацію
безхатченки, допомога
Житимуть у шелтері та отримуватимуть виплати: шестеро безхатченків з Дніпра поїдуть до Норвегії
Дівчинка, яку залишили в торговому центрі в Житомирі
Дівчинка, залишена бабусею в торговому центрі Житомира, та її братики, яких вилучили з родини, лишаються в лікарні
На початок