Встелили останню дорогу квітами: Черкащина попрощалася з полеглим захисником

У Монастирищі мешканці громади встеливши дорогу квітами, ставши на коліна та схиливши голови, зустрічали "живим коридором" Віталія Болюка. Захисник поклав життя на Донеччині.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Монастирищенської міської ради.

Віталій приєднався до лав ЗСУ 21 листопада 2023 року. Служив на посаді гранатометника. Загинув 12 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Військового зустріли "живим коридором" 18 січня на Монастирищині. Поховали на кладовищі у селі Степівка під триразовий збройний салют та Державний Гімн України. Військовому навіки залишиться 41 рік.

Віталій народився у селі Княжа Криниця. Навчався у сільській школі, опісля закінчення дев'яти класів поїхав навчатись у Харків. Надалі там і працював. У 2012 році повернувся на Монастирищину, та тут проживав з дружиною та дітьми, розповіли пресслужбі Монастирищенської міської ради.

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