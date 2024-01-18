Як рибалять взимку на гідропарку у Рівному

Рівнянин Олександр Панасюк рибалить узимку, коли лід на водоймі — не менше 15 сантиметрів. 18 січня він ловив рибу на озері в гідропарку. Ця водойма популярна серед любителів зимової риболовлі у Рівному. Серед них — і Георгій Колюхов, який займається цим понад 50 років.
Про свій улов і з чим виходять на лід взимку — рибалки розповіли Суспільному.
"Взимку зазвичай приходжу о 8:00 і до 15:00 сиджу в середньому. Вчора 12 штук зловив, а сьогодні — лише п'ять, не хоче брати взагалі. Не можна виходити на лід менше 5 см, а от коли вже, як зараз, до 15 см — можна спокійно ходити по льоду", — зазначив Олександр Панасюк.
Фото: Суспільне Рівне
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