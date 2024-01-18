Упродовж минулого року поліцейські в Житомирській області вилучили з незаконного обігу більше 300 гранат і майже 40 тисяч набоїв.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, також правоохоронці вилучили шість саморобних вибухових пристроїв, понад 70 кілограмів вибухових речовин та більше 100 одиниць вогнепальної зброї, включаючи 10 гранатометів.

"Загалом за рік було зафіксовано понад 170 випадків кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Оперативники кримінальної поліції викрили 14 випадків незаконної торгівлі зброєю та боєприпасами, серед якої — автомати, гранатомети, перероблена вогнепальна зброя, гранати, тротил та бойові набої", — сказала Вікторія Дубовик.

Фото: поліція Житомирщини

Раніше Суспільне повідомляло, що у селищі Лугини місцевий житель збув пістолет, а в місті Овруч киянин продав ручну гранату і близько сотні набоїв до автоматичної зброї.

Також 18 березня 2023 року в Бердичівському районі поліцейські затримали жителя Гришківців, який передав покупцеві гранату, за що отримав гроші, а 22 березня 2023 року поліцейські затримали 37-річного житомирянина, який продавав на заправці ручні гранати. 10 квітня 2023 року суд постановив взяти під варту жителя Брусилова, якого затримали під час продажу автомата Калашникова та кількох десятків патронів.

В червні 2023 року 46-річному жителю Житомирського району оголосили підозру у незаконній купівлі, зберіганні та збуті боєприпасів, в числі яких осколкові гранати. Вдома у чоловіка вилучили понад 10 гранат та майже пів тисячі патронів.

19 жовтня в одному із сіл Новогуйвинської громади поліцейські спільно зі спецпризначенцями затримали двох місцевих жителів, які продавали зброю та боєприпаси.

Фото: поліція Житомирщини

Фото: поліція Житомирщини

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