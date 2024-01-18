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На Закарпатті затримали шістьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини
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На Закарпатті затримали шістьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини

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На Закарпатті затримали шістьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України/Facebook

На Закарпатті прикордонники Чопського загону затримали шістьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини. Троє з них були переправниками.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook. Чоловіків затримали в районі населеного пункту Паладь Комарівці Ужгородського району.

"Трьох чоловіків побачили за 500 метрів від кордону. Ще один намагалася обійти контрольний пост, однак правоохоронці помітили його та затримали. За кількасот метрів від місця попереднього затримання зупинили ще двох чоловіків, які намагалися непомітно пробратися через кордон", — йдеться в повідомленні.

На Закарпатті затримали шістьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України/Facebook

За інформацією ДПСУ, усі шестеро чоловіків виявилися місцевими жителями. Правоохоронці встановили, що троє з них є переправниками решти з України до Словаччини.

"Чоловіки зізналися, що знайомі між собою та погодили питання переправлення через кордон за гроші. Відповідно до домовленості, чоловіків доставили у прикордоння легковиком переправників, а далі провідник мав довести їх безпосередньо до держрубежу. Коли порушники побачили, що їх переслідують правоохоронці, вони розбіглися у різні сторони", — повідомили в ДПСУ.

Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Трьох чоловіків притягнули до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Переправникам загрожує кримінальна відповідальність.

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