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У Снігурівській громаді на Миколаївщині відновили ще одну переправу через річку
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У Снігурівській громаді на Миколаївщині відновили ще одну переправу через річку

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У Снігурівській громаді на Миколаївщині відновили ще одну переправу через річку
Новий міст в Снігурівській громаді. Скріншот з відео на сторінці Івана Кухти в Telegram.

На Миколаївщині в Снігурівській громаді відкрили новий міст через річку Інгулець. У липні 2023 року міст знищили течія та підвищення рівня води через підрив Каховської ГЕС. Нова переправа довжиною 72 метри зведена за пʼять місяців.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Проблема відновлення мостів та переходів залишається одним з пріоритетних напрямків у нашій роботі, адже транспортне сполучення сільських населених пунктів — це основна складова для життєдіяльності мешканців. Це і доставлення продуктів харчування, виклик "швидкої" та екстрених служб на територію старостинських округів, а також передусім комфорт водіїв та пасажирів.
У Снігурівській громаді на Миколаївщині відновили ще одну переправу, через річку
Вантажівка їде по новому мосту. Фото: Миколаївська ОВА

За словами Івана Кухти, внаслідок підриву Каховської ГЕС, пішохідний міст між селами Єлизаветівка та Баратівка фактично зруйнувалися. Течія та підвищення рівня води в річці Інгулець завдали шкоди конструкції, тому відновленню вона не підлягала.

"Сьогодні (17 січня — ред.) ми відкриваємо новий, стаціонарний міст, який слугуватиме мешканцям нашої громади", — говорить Кухта.

У Снігурівській громаді на Миколаївщині відновили ще одну переправу, через річку
Відкриття нового мосту в Снігурівській громаді. Фото: Миколаївська ОВА

Відкриття проїзду відбулося 17 січня 2024 року, де участь взяв начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Це один з основних маршрутів, які поєднують Миколаївську та Херсонську області. Його відновлення дозволить зменшити час проїзду. Тому вкотре дякую за швидкий та надійний результат", — говорить Віталій Кім.

Що відомо про відновлення мостів на Миколаївщині.

  • На Миколаївщині 27-го червня відкрили відбудований міст через канал річки Інгул, який зруйнували російські війська в березні 2022 року. Споруда довжиною 18 метрів стоїть на десяти бетонних палях.
  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Вознесенському районі було підірвано чотири мости: два автомобільні та два залізничні.
  • У Снігурівській громаді 17 січня 2023 року ввели в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець. Попередню переправу, яку місцеві жителі називали Василівським мостом, зруйнували російські війська у листопаді 2022 року, коли відходили зі Снігурівки.
  • На Миколаївщині 15 березня 2023 року увели в експлуатацію два відновлених мости, які були зруйновані російськими військами в листопаді 2022 року. Одна переправа пролягає через річку Інгул у Воскресенській громаді, інший міст — через річку Інгулець у Снігурівській громаді.
  • На Миколаївщині 31 травня 2023 року відкрили проїзд двома відновленими мостами, що були зруйновані через російське вторгнення. Споруди ведуть через магістральний канал річки Інгулець у Широківській та Первомайській громадах.

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