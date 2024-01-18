На Житомирщині освятили нове приміщення церкви Московського патріархату

13 січня в селищі Попільня на Житомирщині освятили нове приміщення церкви Української православної церкви Московського патріархату. Звершив чин освячення храму митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим.

Про це йдеться на сайті Житомирської єпархії Української православної церкви.

В повідомленні, зокрема, пишуть, що нове приміщення храму облаштували після того, як місцевий Свято-Миколаївський храм УПЦ перейшов до ПЦУ (Православної церкви України — ред.).

"Цей храм було облаштовано після жорстокого захоплення представниками ПЦУ місцевого Свято-Миколаївського храму УПЦ у вересні 2022 року. Громада УПЦ не розпалася, але укріпившись у вірі, спільними зусиллями та посильною молитвою зуміли у скорому часі знайти приміщення та прекрасно облаштувати його під новий храм", — йдеться у дописі.

Після звершення чину освячення Престолу і храму відбулась святкова Божественна літургія, пише пресслужба Житомирської єпархії УПЦ. Архієрею співслужив, серед інших, благочинний Попільнянського округу і настоятель храму протоієрей Петро Лис.

"Під час богослужіння були піднесені сугубі прохання та молитва за припинення війни та мир в Україні. Також були виголошені заупокійні молитви за православних християн, воїнів та усіх тих, хто загинув під час війни в Україні", — пише пресслужба на сайті Житомирської єпархії Української православної церкви.

Фото: сайт Житомирської єпархії УПЦ

Фото: сайт Житомирської єпархії УПЦ

На інтернет-порталі "Православная жизнь" йдеться про те, що громада УПЦ в Попільні придбала під храм окреме приміщення.

"Близько року громада УПЦ молилася в домі священика, потім придбала й облаштувала під храм окреме приміщення. Перша Божественна літургія у новому храмі відбулася 14 жовтня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Як раніше писало Суспільне, 1 червня 2022 року представники релігійної громади селища Попільня прибули до Житомира. На зустрічі із єпископом Житомирським і Овруцьким Паїсієм вони отримали документи про прийняття громади до Православної церкви України. Настоятель їхнього храму рішення релігійної громади не підтримав.

Рішення про перехід до ПЦУ релігійна громада селища Попільня прийняла на загальних зборах 29 травня 2022 року, написала в Telegram-каналі Територіальна оборона Попільнянської громади.

Щодо згаданих в повідомленні на сайті Житомирської єпархії Української православної церкви подій 22 вересня 2022 року, Територіальна оборона Попільнянської громади пише, що в той день до Добровольчого формування Попільнянської громади звернулися представники релігійної громади ПЦУ

"Звернулися, надавши всі установчі документи та документи на право власності, з проханням забезпечити дотримання правопорядку та законності біля будівлі Свято-Миколаївського храму під час заходів, які будуть проводитися їхньою громадою. Тоді будівлі Свято-Миколаївського храму та недільної школи були опечатані", — написала Територіальна оборона Попільнянської громади.

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