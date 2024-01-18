18 січня вибухотехніки перевіряють інформацію про замінування Житомирської обласної військової адміністрації — повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту працівників ОВА.
Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.
"До поліції повідомлення про замінування надійшло о 13:03. Про це нас сповістила працівниця обласної військової адміністрації — жінка розповіла, що на електронну пошту вони отримали повідомлення про те, що їх замінували. На місці працюють і пожежники, і вибухотехніки. Зараз фахівці за алгоритмом оглядають приміщення", — поінформувала Вікторія Дубовик.
Згодом Вікторія Дубовик повідомила, що огляд вибухотехніки завершили о 14:30.
"Були задіяні 11 працівників поліції. Жодних підозрілих предметів не було виявлено", — сказала речниця поліції.
Раніше Суспільне писало, що повідомлення про замінування Житомирської ОВА поліція перевіряла також 11 жовтня, 7 листопада та 8 грудня. В усіх випадках під час відпрацювання місцевості жодних вибухових пристроїв не виявили.
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