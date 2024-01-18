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Необережне поводження з боєприпасом: у Запоріжжі загинув 20-річний чоловік
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Необережне поводження з боєприпасом: у Запоріжжі загинув 20-річний чоловік

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У Запоріжжі чоловік підірвався на гранаті у подвір'ї багатоповерхового будинку
Місце вибуху боєприпасу в Запоріжжі, 18 січня 2024 року. Фото: особистий архів свідка вибуху

Сьогодні, 18 січня, близько шостої ранку в Запоріжжі внаслідок необережного поводження з боєприпасом загинув 20-річний чоловік.

Про це повідомили у Нацполіції.

"До нас надійшло повідомлення, що біля одного з багатоквартирних будинків стався вибух, внаслідок якого загинув хлопець. Попередньо встановлено, що 20-річний молодик загинув внаслідок необережного поводження з боєприпасом. На цей час поліцейські встановлюють його тип та звідки він у громадянина", — йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Один з мешканців багатоповерхівки у дворі якої стався вибух, каже бачив, що загиблий сам дістав боєприпас:

"Коли я під”їхав, вони стояли, прощалися. Ну, він дістав боєприпас, ймовірно хотів показати дівчині... Боєприпас випав, та він його накрив", — розповів свідок.

Жителі багатоповерхівки повідомили, що ім'я загиблого не знають. Наразі усі служби вже завершили роботу на місці події. Внаслідок вибуху в деяких квартирах, за словами мешканців, пошкоджені шибки.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – нещасний випадок.

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