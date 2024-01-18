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ГраВі-поезія, перезавантаження творчості та рефлексія на війну: історія миколаївського поета
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ГраВі-поезія, перезавантаження творчості та рефлексія на війну: історія миколаївського поета

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Олександр Кіона — поет-авангардист, автор власних книг та аудіокниг з Миколаєва увійшов у топ-10 найпопулярніших авторів країни на читацькій платформі Абук. Пише під псевдонімом Майстер Кіо. Першу свою збірку "АлФа" поет видав у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення. З того часу поет опублікував ще три, у яких відображаються події сьогодення.

Про творчість під час війни Олександр розповів кореспондентам Суспільного.

Олександр Кіона — поет та художник, який розпочав свою творчу діяльність ще за шкільних часів, проте свою першу збірку видав у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення.

Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв
Рости з безвиході — тягнися, на світло з темряви, їй Богу, та повернись, не обернись в почату вже дорогу…
Олександр Кіонапоет

"Це довге хобі, яке затягнуло. У певний момент вирішив, що це вже дещо більше і варто вже спробувати витягати з шухляди те, що було написано давно", — розповів поет.

Олександр розповідає, ділився своєю творчістю з друзями та рідними, брав участь у тематичних конкурсах, проте не завжди вдавалося отримати позитивний результат. Тоді прийняв рішення трансформувати творчість.

"В певний період я зрозумів, що треба щось зі своєю творчістю робити, тобто зробити її більш зрозумілою для загалу і цей час пройшов не дарма, от тепер я вже відчуваю, що можна", — говорить Олександр Кіона.

ГраВі-поезія, перезавантаження творчості та рефлексія на війну: історія миколаївського поета
Олександр тримає в руках власну збірку. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Творчість Олександра змінилася від початку повномасштабного вторгнення. Друга його збірка "Бета", повністю присвячена подіям в Україні та власним переосмисленням.

"Перш за все, це злість на ворога, де в чому злість і на себе, на те, як я раніше сприймав нашого ворога. Розумію, що я не один такий був і цей злам хотілося передати, щоб люди це відчуття не втрачали тобто не тільки самої люті, а й згуртованості, всього того хорошого, що є між нами, коли ми боремося і перемагаємо", — розповів чоловік.

Свої твори Олександр називає ГраВі, що означає поєднання двох слів: "графіка" й "вірші". Таку назву він дав через особливий стиль викладення власних творів на папір. Збірки вміщують у собі особисті малюнки митця та вірші, написані незвичним шрифтом.

"Оскільки це мініатюри й вони невеличкі, мені дуже хотілося, щоб текст не виглядав просто текстом, а був максимально художнім і передавав додаткові акценти, які мені хотілося передати читачам. І в кожній збірці вони різні, а в деяких збірках і для кожного твору окремо. Тобто вони також допомагають передати настрій і саму тему кожного окремого твору", — пояснює задум автор.

ГраВі-поезія, перезавантаження творчості та рефлексія на війну: історія миколаївського поета
Мініатюри Олександра Кіони. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Олександр Кіона, автор власних книг та аудіокниг увійшов у топ-10 найпопулярніших книг країни на читацькій платформі Абук. Розповідає, що не очікував такої реакції від загалу, проте це надихнуло його на створення нових збірок.

"Це те відчуття, що ти справді живеш, для мене це так. Тобто, коли твір вдався, коли ти пишаєшся тим, що ти зробив, мабуть, це те задоволення заради якого варто жити", — говорить Олександр.

Свої збірки Олександр створює разом з видавництвом "Bookraine" та командою радіостанції аудіокниг "Sluhavka". Тираж першої книги "АлФа" — 500 примірників, поет також планує продовжувати друкувати свої збірки й надалі, проте зараз зосередив увагу на створенні аудіокниг.

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