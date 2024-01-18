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Якою була Україна: на "Золотих воротах" можна роздивитись історичні карти
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Якою була Україна: на "Золотих воротах" можна роздивитись історичні карти

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карти історичних земель
Виставка карт українських земель у вестибюлі метро "Золоті ворота" в Києві. Фото: Анна Самара / Суспільне

У вестибюлі метро "Золоті ворота" представили історичні карти українських земель.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Анна Самара.

Виставку організували напередодні Дня Соборності, коли в 1919 році дві держави УНР та ЗУНР об'єдналися в одну. У проєкті хотіли показати, якими були етнічні українські землі з давніх часів до середини ХХ ст.

Карта території — один із базових елементів державності, пояснює кандидат історичних наук Дмитро Гордієнко. Також на них можна побачити корінні землі України, в серці яких завжди знаходився Київ.

Якою була Україна: на "Золотих воротах" можна роздивитись історичні карти
Фото: Анна Самара / Суспільне

Якою була Україна: на "Золотих воротах" можна роздивитись історичні карти
Фото: Анна Самара / Суспільне

Якою була Україна: на "Золотих воротах" можна роздивитись історичні карти
Фото: Анна Самара / Суспільне

"Як пам'ятка "Золоті ворота" є символом тисячоліття української державності, так і ці мапи. Навіть коли втрачали політичну незалежність, ідея державності залишалася та жила. Нові покоління її піднімали", — каже історик.

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