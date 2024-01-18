Віктора Огієнка з Новоукраїнської громади, Ярослава Івашкова та Олексія Осадчого з Піщанобрідської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області нагородили почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних сил України "Золотий хрест".
"Золотий хрест" отримують військові рядового й сержантського складу Збройних сил України за проявлену мужність та успішне виконання бойових завдань.
Наказ про нагородження 19-річного Олексія Осадчого з села Любомирка Піщанобрідської громади Валерій Залужний підписав 1 жовтня 2023 року. За інформацією голови громади Сергія Мар’янова, боєць пішов на фронт добровольцем.
Наказ про нагородження жителя села Глиняне Піщанобрідської громади Ярослава Івашкова датований 14 жовтня 2023 року, написав голова громади.
Віктора Огієнка нагородили "Золотим хрестом", відповідно наказу від 16 листопада 2023 року. Це інформація від голови Новоукраїнської громади Олександр Корінний.
Крім того, бійця відзначили медаллю "За звільнення Кліщіївки 2023".