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Трьох бійців з Новоукраїнського району Кіровоградщини нагородили "Золотим хрестом"
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Трьох бійців з Новоукраїнського району Кіровоградщини нагородили "Золотим хрестом"

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Віктор Огієнко, Ярослав Івашков, Олексій Осадчий кроп Золотий хрест
Зліва направо: Віктор Огієнко, Ярослав Івашков та Олексій Осадчий. Колаж: Суспільне Кропивницький

Віктора Огієнка з Новоукраїнської громади, Ярослава Івашкова та Олексія Осадчого з Піщанобрідської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області нагородили почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних сил України "Золотий хрест".

"Золотий хрест" отримують військові рядового й сержантського складу Збройних сил України за проявлену мужність та успішне виконання бойових завдань.

Наказ про нагородження 19-річного Олексія Осадчого з села Любомирка Піщанобрідської громади Валерій Залужний підписав 1 жовтня 2023 року. За інформацією голови громади Сергія Мар’янова, боєць пішов на фронт добровольцем.

"Золотий хрест" Олексія Осадчого
"Золотий хрест" Олексія Осадчого. Фото: Facebook Сергія Мар'янова

Наказ про нагородження жителя села Глиняне Піщанобрідської громади Ярослава Івашкова датований 14 жовтня 2023 року, написав голова громади.

Золотий хрест Ярослава Івашкова
"Золотий хрест" Ярослава Івашкова. Фото: Facebook Сергія Мар'янова

Віктора Огієнка нагородили "Золотим хрестом", відповідно наказу від 16 листопада 2023 року. Це інформація від голови Новоукраїнської громади Олександр Корінний.

Золотий хрест Віктора Огієнка
"Золотий хрест" Віктора Огієнка. Фото: Facebook Олександра Корінного

Крім того, бійця відзначили медаллю "За звільнення Кліщіївки 2023".

медаль за звільнення Кліщіївки Віктора Огієнка
Медаль "За звільнення Кліщіївки 2023" Віктора Огієнка. Фото: Facebook Олександра Корінного

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