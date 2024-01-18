Віктора Огієнка з Новоукраїнської громади, Ярослава Івашкова та Олексія Осадчого з Піщанобрідської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області нагородили почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних сил України "Золотий хрест".

"Золотий хрест" отримують військові рядового й сержантського складу Збройних сил України за проявлену мужність та успішне виконання бойових завдань.

Наказ про нагородження 19-річного Олексія Осадчого з села Любомирка Піщанобрідської громади Валерій Залужний підписав 1 жовтня 2023 року. За інформацією голови громади Сергія Мар’янова, боєць пішов на фронт добровольцем.

"Золотий хрест" Олексія Осадчого. Фото: Facebook Сергія Мар'янова

Наказ про нагородження жителя села Глиняне Піщанобрідської громади Ярослава Івашкова датований 14 жовтня 2023 року, написав голова громади.

"Золотий хрест" Ярослава Івашкова. Фото: Facebook Сергія Мар'янова

Віктора Огієнка нагородили "Золотим хрестом", відповідно наказу від 16 листопада 2023 року. Це інформація від голови Новоукраїнської громади Олександр Корінний.

"Золотий хрест" Віктора Огієнка. Фото: Facebook Олександра Корінного

Крім того, бійця відзначили медаллю "За звільнення Кліщіївки 2023".