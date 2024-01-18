Головні новини Рівного та області 18 січня

Новини та події Рівного та Рівненської області 18 січня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Частина Рівного опинилась без електрики
О 21:17 у Рівному сталась аварійна ситуація, через яку мікрорайон Боярка та прилеглі території залишились без електрики.
Як повідомили Суспільному в пресслужбі Рівнеобленерго, станом на 21:45 більшість споживачів уже мають електропостачання. Водночас без електрики залишаються споживачі частково на вулицях Дубенській та Кулика і Гудачика.
"Аварійна бригада вже виїхала. Найближчим часом електропостачання буде відновлене і цим споживачам", — зазначили в обленерго.
На майдані Незалежності у Рівному попрощалися з 41-річним старшим солдатом Андрієм Яремчуком.
Він загинув 12 січня у Бахмутському районі на Донеччині. Його кума Олена Семенович розповіла, що до військкомату чоловік пішов у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Два роки був на кордоні з Білоруссю. Буквально 8 січня потрапив у Бахмутський район і уже 12 січня його не стало. Ніколи не бачила Андрія злим, сердитим. Завжди посміхався, добряк. Допомагав завжди в усьому, в чому можна тільки було допомогти. На нього можна було покластися", — розповіла Олена.
Як відкриту і доброзичливу людину Андрія Яремчука згадують і його знайомі.
До початку повномасштабного вторгнення Андрій Яремчук займався будівельними роботами, повідомили в пресслужбі міськради. На фронті чоловік виконував обов'язки помічника кулеметника та водія. Потрапив під обстріл російських військ, коли вивозив бійців на позицію.
Андрія Яремчука поховали на Алеї Героїв кладовища Нове. Без чоловіка і батька лишилися дружина та 17-річний син.
Як рибалять взимку на гідропарку у Рівному
Рівнянин Олександр Панасюк рибалить узимку, коли лід на водоймі — не менше 15 сантиметрів. 18 січня він ловив рибу на озері в гідропарку. Ця водойма популярна серед любителів зимової риболовлі у Рівному. Серед них — і Георгій Колюхов, який займається цим понад 50 років.
Про свій улов і з чим виходять на лід взимку — рибалки розповіли Суспільному.
"Взимку зазвичай приходжу о 8:00 і до 15:00 сиджу в середньому. Вчора 12 штук зловив, а сьогодні — лише п'ять, не хоче брати взагалі. Не можна виходити на лід менше 5 см, а от коли вже, як зараз, до 15 см — можна спокійно ходити по льоду", — зазначив Олександр Панасюк.
На фронті загинули Олександр Кирилюк, Микола Власюк та Ігор Бондарчук
На війні проти РФ загинули троє військових з Рівненщини — Олександр Кирилюк з Бабинської громади, Микола Власюк з Сарненської та Ігор Бондарчук зі Здолбунівської ТГ.
Про це повідомили у Facebook місцевих громад
Олександр Кирилюк
40-річний Олександр Кирилюк — житель села Горбаків Рівненського району. Чоловік загинув 14 січня під час бойових дій на Запоріжжі.
Про дату прощання із захисником у громаді повідомлять додатково.
Микола Власюк
48-річний Микола Власюк проживав у селі Дубки Сарненського району. Чоловіка призвали до лав ЗСУ 10 жовтня 2023 року. Головний сержант загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині 13 січня 2024 року.
У захисника залишилися дружина, син та донька, повідомили у Сарненській міській раді.
Прощання із загиблим відбудеться 19 січня. Кортеж розпочне рух орієнтовно о 10:20 та рухатиметься за маршрутом:
Костопільська — Європейська — Степана Бандери — Вишнева — Дослідна станція — Дубки
11:00 — прощання вдома, село Дубки;
12:30 — прощання на центральній площі;
13:30 — чин похорону в храмі села Люхча;
14:30 — поховання на кладовищі села Люхча.
Ігор Бондарчук
Ігор Бондарчук — житель Здолбунова. Чоловік воював на Донеччині.
Про дату прощання із захисником у громаді повідомлять додатково.
Неподалік Рівного обікрали два авто, поліція затримала підозрюваного
На Рівненщині пограбували двох жінок, з їхніх автомобілів викрали гроші та інші речі. Потерпілі зазначили, що машини були незамкнені. Підозрюваного поліція затримала.
Про це 18 січня повідомила пресофіцерка поліції в області Анна Цап.
Повідомлення від 55-річної жительки села Обарів надійшло до поліції зранку 17 січня.
"Жінка розповіла, що з її автомобіля Peugeot, припаркованого на подвір'ї, вночі невідомі викрали 5 000 гривень. Невдовзі до поліції звернулася 35-річна жителька Обарова, яка повідомила, що із салону її кросовера Mitsubishi зник відеореєстратор, портативний зарядний пристрій та інші речі", — зазначила пресофіцерка.
В обох випадках автомобілі були незамкнені.
Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 31-річний рівнянин. Під час обшуку у нього вдома виявили та вилучили викрадені з автівок речі, півтора кілограма бурштину-сирцю, близько десяти грамів висушеної подрібненої речовини рослинного походження та інші речові докази.
Рівнянина затримали та помістили до ізолятора. Поліція вирішує питання про повідомлення йому підозри за фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Також слідчі розпочали досудові розслідування за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин та за фактом незаконного зберігання бурштину.
Затриманий уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини. Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.
Перша сесія Рівнеоблради у цьому році відбудеться 16 лютого
Відповідне розпорядження підписав голова ради Андрій Карауш. Як повідомив він у своєму Telegram, депутати планують розглянути “низку нагальних господарських питань щодо комунальних підприємств, які належать обласній раді”.
На пожежі у квартирі загинули двоє людей. В ДСНС назвали ймовірну причину
У місті Дубно на Рівненщині внаслідок пожежі в квартирі п'ятиповерхівки загинули двоє людей. Під час інциденту, який стався орієнтовно о 5:00, ще 16 людей евакуювали. Про це 18 січня повідомила пресслужба ДСНС в області у Facebook.
Пожежа сталась у будинку на вулиці Мирогощанській, рятувальників викликали через сильне задимлення під’їзду. Як розповів Суспільному начальник 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Андрій Данильчук, у квартирі, де сталась пожежа, спочатку виявили тіло власника – чоловіка 1966 року народження, а потім – тіло жінки, 1977 року народження.
"Коли ми прибули на місце події, то побачили дуже задимлений під’їзд, вище другого поверху майже не було видимості. Але згодом ми встановили, що горить квартира на п'ятому поверсі. Оскільки подія сталася близько п’ятої ранку, то більшість людей спали. Наші працівники почали стукати у всі двері та евакуйовувати жителів. Люди боялися, були сполохані. В одній із квартир мешкає чоловік з інвалідністю, то ми його виносили на руках", – розповів Андрій Данильчук.
Під час ліквідації пожежі працівники ДСНС евакуювали з будинку загалом 16 людей, серед них було двоє дітей.
За попередньою інформацією рятувальника, ймовірною причиною пожежі стала необережність під час паління, у квартирі виявили багато недопалків.
Рівнетеплоенерго додало барвник у мережі, щоб виявити самовільні зливи та витоки
У тепломережі котельні у Рівному додали штучний барвник. Він зафарбує воду в яскраво-зелений колір. Це зробили, щоб виявити, хто самовільно зливає воду з батарей або де є витоки.
Про забарвлення води в мережах котельні на вулиці Кулика і Гудачека 18 січня повідомили у Facebook Рівнетеплоенерго.
У дописі йдеться, що штучний барвник "Флуоресціїн" додали для того, щоб виявити самовільне зливання теплоносія.
"Він змінює колір води й допомагає оперативніше знаходити витоки або пошкодження водопідігрівачів. Тому, якщо ви помітили, що десь тече яскраво-зелена вода, просимо повідомляти аварійно-диспетчерську службу. У разі самовільного злиття наповнення системи теплоносієм буде здійснюватись тільки після письмового звернення та відповідної оплати згідно наданої калькуляції витрат підприємства, спричинених втратою теплоносія", — йдеться у повідомленні.
Раніше, 16 січня, у Рівнетеплоенерго повідомили про факти зливання води з батарей і закликали цього не робити. Там пояснили, що після зливу батареї не стануть теплішими, а підприємство зазнає збитків:
"Оскільки для підтримання тиску в системі туди докачується холодна вода, яку ще треба нагріти, витративши час і паливо. Такі випадки завдають додаткових фінансових збитків підприємству, збільшуючи собівартість 1 м3 хімочищеної гарячої води, яка зараз становить 197 грн".
Також в повідомленні додали, що при виявлених фактах зливання води з батарей, підприємство буде вимушене звертатись до правоохоронних органів, щоб притягнути винних осіб до адміністративної відповідальності та компенсації збитків.
Оновлений прогноз погоди на 19 січня
У п'ятницю, 19 січня, за даними обласного центру з гідрометеорології на Рівненщині, очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці — помірний дощ з переходом в сніг, вдень — без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман, слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.
Температура впродовж доби: по області — від 3º морозу до 2º тепла; по м. Рівне — 0-2º морозу.
Детективи, романи та дитяча література: рівненські книгарні назвали бестселери року
Історія, романи, детективи, книги про саморозвиток, іноземні мови та казки. Такий перелік того, що найбільше купували у книгарнях в Рівному у 2023 році. Суспільне дізналося, книжки яких авторів мають найбільший попит, це інформація за даними двох закладів у центрі міста — "Слово" та "Затишна книгарня".
"Затишна книгарня"
Основна аудиторія рівненської "Затишної книгарні" — молодь, зазначила співзасновниця крамниці Вікторія Новицька. У 2023 році з художньої літератури читачі частіше купували любовні романи та детективи.
"Із зарубіжної літератури найкраще продавалися книги авторки Коллін Гувер — "Покинь, якщо кохаєш", "Залишся, якщо кохаєш", "Спогади про нього", "Веріті", "9 листопада" та багато інших книжок. На другому місці за популярністю романи детективи Агати Крісті — "Не лишилося жодного", "Вбивство у східному експресі", "Вечірка на Гелловін". Дуже популярним був минулого року Джордж Оруелл та його романи "1984", "Колгосп тварин", — розповіла Вікторія Новицька.
Також у 2023 році була популярна й література про саморозвиток та книги для дітей.
"Щодо дитячої літератури, найбільшим хітом продажу лишається, звісно ж, "Гаррі Поттер". Також є популярною книга Джоан Роулінг "Різдвяна свинка". "Тореадори з Васюківки" Нестайка непогано продавалися. Популярним дуже був "Різдвозавр" Тома Флетчера й Івана Малковича "Мед для мами", — зазначила співвласниця "Затишної книгарні".
Покупчиня Анна Чума працює вчителькою молодших класів у приватній школі "Світло". Для 5-6 класів вона організувала читальний клуб, де пізнають сучасну дитячу літературу.
"Поповнюю свою бібліотеку сучасною літературою щомісяця. Сама читаю більше спеціалізовану літературу — як прищепити дітям любов до читання, як діти мислять. Останній топ для дітей, це Сашко Дерманський "Тю!" — сказав їжачок". Вона цікава та написана сучасною мовою. Актуальна книга "Хлопчик на ім'я Різдво" Метта Гейґа, за цією книгою є фільм. Гумористичні твори, наприклад, "Ракета на чотирьох лапах" Джеремі Стронґа про песика. Діти читають із захопленням. Вони люблять читати про дітей свого віку", — розповіла викладачка.
Книгарня "Слово"
Літературою з самовдосконалення, а також біографіями відомих людей, цікавилися й відвідувачі книгарні "Слово", яка входить до структури обласного комунального підприємства "Рівнекнига".
"Дуже популярна книжка "Фактор Черчилля" Бориса Джонсана. Ця книга на піку популярності вже не один рік. Читають книгу Віктора Франкла "Людина у пошуках справжнього сенсу", про менеджмент, маркетинг. Література, яка має попит і у молоді, і у поважнішого віку. Молодь любить фентезі, фантастику — Стівена Кінга, а з українського — Максима Кідрука. Можна пишатися його "Колонією"", — поділилася продавчиня книгарні "Слово" Галина Нагорна.
У 2023 році покупці цікавилися книгами з історії та посібниками для вивчення іноземних мов, зазначила Галина Нагорна:
"Молодь багато читає й історичні твори — Василя Шкляра, Андрія Кокотюху. Дуже популярні історичні книжки братів Капранових — "Мальована історія незалежної України", "Історія Європи". Дуже популярні розмовники, словники, навчальна література іноземних мов — польська, німецька, англійська".