На Херсонському напрямку під час повітряної розвідки оператори одного з підрозділів ССО виявили та знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". З неї російська армія вела обстріл цивільного населення Миколаївщини.
Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.
"Коли "Град" намагався покинути зону ведення вогню, оператори ССО нанесли по цілі удар FPV-дроном", — йдеться у повідомленні.
За інформацією ССО, внаслідок вогневого ураження знищили: БМ-21 "Град" та розрахунок — двоє військовослужбовців армії РФ й водія бойової машини.
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