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У Дніпрі до кінця навчального року працюватимуть 82 дитсадки: скільки з них наразі приймають дітей
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У Дніпрі до кінця навчального року працюватимуть 82 дитсадки: скільки з них наразі приймають дітей

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дитсадок, діти, Дніпро
Дитячий садок, Дніпро. Фото: Дніпровська міська рада

У Дніпрі офлайн працюють 53 дитячих садки, сім з них — на базах шкіл. Ще шість запустять з понеділка, 22 січня. Перебування дітей у садках — короткотривале, не більше ніж чотири години.

Про це йдеться у пресрелізі міської ради, який отримало Суспільне.

"В цілому до кінця навчального року у Дніпрі працюватимуть 82 дитячі садочки. 53 вже відкриті. У частині садочків вже відремонтовано укриття, але нині в них триває встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації. Щодо режиму груп короткотривалого перебування: ми отримуємо листи від батьків з проханням зробити роботу садочків на повний день, але в умовах дії воєнного стану це небезпечно", — розповіла заступниця начальника управління освіти міськради Олена Яковенко.

За словами директорки дитячого садочка № 309 Світлана Атоян, заклад відчинився 6 листопада 2023 року і почав працювати за графіком короткотривалого перебування. До відкриття садочка всі працівники пройшли тренінги з надання невідкладної допомоги.

"Перш ніж брати дітей, ми неодноразово проходили тренінг з евакуації, розробили алгоритм під час повітряної тривоги. Щодо укриття, то його повністю відремонтували. У ньому є все необхідне, аби діти могли продовжити там заняття з вихователем", – сказала вона.

Садочок, зазначила директорка, відвідують офлайн 90 вихованців, працюють  6 груп: 3 середні та 3 старші. Інші діти займаються дистанційно.

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