Житель міста Костопіль на Рівненщині звернувся до екоінспекції через прорив каналізаційної труби. На думку заявника, це спричинило забруднення річки Замчисько. Спеціалісти відібрали проби ґрунтів та води для дослідження.

Про це 18 січня повідомили у Facebook Державної екологічної інспекції Польського округу.

За їх інформацією, 16 січня до екоінспекції зателефонував житель Костополя та повідомив про прорив каналізаційної труби. Вона проходить від каналізаційної станції до очисних споруд міста. На думку заявника, це спричинило скид нечистот та ймовірне забруднення річки Замчисько:

"Спеціалістами інспекції здійснено оперативний виїзд на місце події, відібрано проби ґрунтів та води для проведення дослідження з метою підтвердження або спростування вказаних у зверненні фактів".

Наразі фахівці проводять дослідження відібраних проб. Про їх результати вони повідомлять згодом.

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