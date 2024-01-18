На Херсонщині вибухотехніки знешкодили російську ракету "Х-101"

На Херсонщині вибухотехніки поліції в полі неподалік одного з населених пунктів Бериславського району виявили російську ракету "Х-101", яка не здетонувала. Її уламки розкидало полем, а бойова частина залишилася неушкодженою.
Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.
Бойова частина такої ракети важить 400 кілограмів, і щоб безпечно її знешкодити, вибухотехніки закопали її в яму. Таким чином ґрунт взяв на себе силу вибуху, а уламки не розлетілися далеко. Ракету успішно знешкодили, йдеться в повідомленні.
Раніше Сили ППО повітряного командування "Південь" знищили на території Херсонської області російський розвідувальний БпЛА.
Також українські військові на лівобережжі Херсонщини знищили російську станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард".
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