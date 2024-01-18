Поновлення на посаді секретаря Полтавської міськради: Карпов подав апеляцію

Колишній секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов хоче, щоб його поновили на посаді. Для цього він подав апеляційну заяву.

Андрій Карпов подав апеляційну заяву на рішення Полтавського окружного адміністративного суду. Він оскаржує відмову у поновленні на посаді секретаря Полтавської міської ради. Як повідомив Карпов Суспільному, заяву розглядатимуть у Харкові.

Згідно із рішенням Полтавського окружного адмінсуду, апеляційну заяву можуть подати до Другого апеляційного адміністративного суду, який розташований у Харкові. Заява до суду надійшла 17 січня 2024-го року. Тоді ж визначили склад суду, який розглядатиме справу. Про це йдеться на сайті Судової влади України.

Відмова у поновленні на посаді секретаря Полтавської міськради

7 грудня 2023-го року Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні клопотання про поновлення на посаді секретаря міськради Карпова. Того дня його адвокат Арсеній Санін під час судового засідання сказав, що було порушено процедуру скликання позачергової сесії, під час якої відсторонили Карпова.

Засідання у Полтавському окружному адмінсуді 7 грудня 2023-го року. Фото: Суспільне Полтава

А представниця Полтавської міської ради Марія Приведьон на засіданні повідомляла, що сесія відбулася законно, порушень в ухвалені рішення про усунення з посади не було.

Чому Андрія Карпова звільнили з посади секретаря міської ради

Із посади секретаря Полтавської міської ради Андрія Карпова усунули 28 липня 2023-го року. Під час таємного голосування рішення підтримав 31 депутат, ще один бюлетень був зіпсований.

На засіданні депутат міської ради від "Рідного міста" Едуард Волков оголосив, що Карпов, зокрема, не скликав сесії на вимогу депутатів та не виконував свої повноваження, за час його роботи невчасно розпочали покіс трави, є незадовільний стан каналізації та доріг у громаді. Це й стало причиною для звільнення.

Андрій Карпов ці звинувачення відкинув, з рішенням та проведенням сесії загалом не погодився. Назвав це "захопленням влади" і наклав "вето" на рішення. Проте пізніше він передав офіційні печатки Катерині Ямщиковій, яку призначили на посаду секретаря.

Катерина Ямщикова під час позачергової сесії Полтавської міської ради 28 липня 2023-го року. Суспільне Полтава

Хто такий Андрій Карпов

Андрій Карпов – нині депутат міської ради, а раніше балотувався на посаду міського голови від партії "Європейська солідарність". Народився у Полтаві. Відомий як блогер Андрій Полтава.

Андрія Карпова обрали секретарем Полтавської міської ради 19 березня 2021-го року. Обов’язки голови Полтавської міської ради він виконує після того, як з цієї посади звільнили Олександра Мамая.

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