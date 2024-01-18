Заборона на продаж алкоголю для торгових мереж та закладів харчування на Чернігівщині з 18 січня діятиме з 22:00 до 9:00.
Відповідне рішення прийняли на Раді оборони Чернігівської області, повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.
Нагадаємо, реалізація алкоголю на Чернігівщині з 1 квітня 2023 року була дозволена:
- закладам торгівлі з 11:00 до 21:00;
- закладам громадського харчування з 11:00 до 22:00.
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