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Декомунізація на Івано-Франківщині. У Коломийській громаді перейменували 12 вулиць і сквер
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Декомунізація на Івано-Франківщині. У Коломийській громаді перейменували 12 вулиць і сквер

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Декомунізація на Івано-Франківщині. У Коломийській громаді перейменували 12 вулиць і сквер
Фото: Facebook/Богдан Станіславський

12 вулиць та сквер у Коломийській громаді, що на Івано-Франківщині, отримали нові назви. Таким рішенням депутатів міської ради завершився другий етап перейменування вулиць.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громади Богдан Станіславський.

"Завершився другий етап перейменування вулиць у Коломийській громаді. У ньому змінили назви вулиць, які, зокрема, підпадають під процес декомунізації, а також увіковічили пам'ять про наших захисників, які віддали своє життя у війні за волю України", — пише Станіславський.

Перед ухваленням цього рішення збирали пропозиції жителів громади, обговорювали варіанти нових назв на топонімічній комісії та онлайн. Остаточно громада визначилася на громадських слуханнях 8 січня.

Перелік перейменованих вулиць у Коломиї:

  • Федора Достоєвського (частина вулиці в межах від вулиці Івана Франка до перетину з трасою Н-10) — на Владики Софрона ДмитеркаВладика Софрон Дмитерко очолював Івано-Франківську єпархію впродовж 29 років — з 1968 до 1997 року.Упродовж 1944-1954 років перебував під арештом як в’язень підпільної церкви. Після звільнення підпільно душпастирював в Івано-Франківську, Коломиї, Долині, Яремчі та в містах і селах Львівської та Тернопільської областей.;
  • Федора Достоєвського (частина вулиці від перехрестя з трасою Н-10 і до її закінчення) — на РозенгекРозенгек (нім. – Rosenhek) – колонія німців-католиків з Богемії в Коломиї. Під час Другої світової війни повністю знищена;
  • Івана Шарлая – на Сергія Ніньовського;
  • Південну – на Ігоря Калина;
  • Фабричну – на Володимира Островського;
  • Набережну (частина вулиці в межах від вул. Євгена Гребінки до вул. Олександра Козолія) – на Олександра Іванькова;
  • Перемоги – на Володимира Андрійчука;
  • Шкільну – на Валерія Кривди;
  • сквер на вулиці В’ячеслава Чорновола, між будинками № 51 та № 53, – на сквер Героїв УПА.

У селі Саджавка вулицю Карпатську перейменували на вулицю Ігоря Вишенька.

У селі Королівка вулиця Молодіжна називатиметься вулицею Тараса Греченюка, а вулиця Шкільна — імені Героя України Степана Тарабалки.

У селі Товмачик переназвали вулицю Мамутова на Джерельну.

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