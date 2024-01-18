12 вулиць та сквер у Коломийській громаді, що на Івано-Франківщині, отримали нові назви. Таким рішенням депутатів міської ради завершився другий етап перейменування вулиць.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громади Богдан Станіславський.

"Завершився другий етап перейменування вулиць у Коломийській громаді. У ньому змінили назви вулиць, які, зокрема, підпадають під процес декомунізації, а також увіковічили пам'ять про наших захисників, які віддали своє життя у війні за волю України", — пише Станіславський.

Перед ухваленням цього рішення збирали пропозиції жителів громади, обговорювали варіанти нових назв на топонімічній комісії та онлайн. Остаточно громада визначилася на громадських слуханнях 8 січня.

Перелік перейменованих вулиць у Коломиї:

Федора Достоєвського (частина вулиці в межах від вулиці Івана Франка до перетину з трасою Н-10) — на Владики Софрона Дмитерка ;

; Федора Достоєвського (частина вулиці від перехрестя з трасою Н-10 і до її закінчення) — на Розенгек ;

; Івана Шарлая – на Сергія Ніньовського;

Південну – на Ігоря Калина;

Фабричну – на Володимира Островського;

Набережну (частина вулиці в межах від вул. Євгена Гребінки до вул. Олександра Козолія) – на Олександра Іванькова;

Перемоги – на Володимира Андрійчука;

Шкільну – на Валерія Кривди;

сквер на вулиці В’ячеслава Чорновола, між будинками № 51 та № 53, – на сквер Героїв УПА.

У селі Саджавка вулицю Карпатську перейменували на вулицю Ігоря Вишенька.

У селі Королівка вулиця Молодіжна називатиметься вулицею Тараса Греченюка, а вулиця Шкільна — імені Героя України Степана Тарабалки.

У селі Товмачик переназвали вулицю Мамутова на Джерельну.

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