На прикордонні Чернігівщини, а саме в одному з сіл Новгород-Сіверського району, внаслідок російського обстрілу пошкоджені житловий будинок та господарські споруди.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.
За інформацією правоохоронців, люди внаслідок обстрілу не постраждали.
Пошкоджений будинок. ФОТО: Поліція Чернігівської області
Наслідки атаки документують поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Пошкоджена господарська споруда. ФОТО: Поліція Чернігівської області
Нагадаємо, що у Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині з чотирьох сіл на кордоні з Росією виїхали всі люди. Мова йде про Леонівку, Мурав'ї, Красний Хутір, Бучки.
Читати ще
Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.