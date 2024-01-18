На прикордонні Чернігівщини, а саме в одному з сіл Новгород-Сіверського району, внаслідок російського обстрілу пошкоджені житловий будинок та господарські споруди.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

За інформацією правоохоронців, люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Пошкоджений будинок. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Наслідки атаки документують поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Пошкоджена господарська споруда. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Нагадаємо, що у Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині з чотирьох сіл на кордоні з Росією виїхали всі люди. Мова йде про Леонівку, Мурав'ї, Красний Хутір, Бучки.

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