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Внаслідок російського обстрілу на прикордонні Чернігівщини пошкоджені житловий будинок та господарські споруди
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Внаслідок російського обстрілу на прикордонні Чернігівщини пошкоджені житловий будинок та господарські споруди

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Внаслідок російського обстрілу на прикордонні Чернігівщини пошкоджені житловий будинок та господарські споруди
ФОТО: Поліція Чернігівської області

На прикордонні Чернігівщини, а саме в одному з сіл Новгород-Сіверського району, внаслідок російського обстрілу пошкоджені житловий будинок та господарські споруди.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

За інформацією правоохоронців, люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Пошкоджений будинок на прикордонні Чернігівщини
Пошкоджений будинок. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Наслідки атаки документують поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Пошкоджена господарська споруда на прикордонні Чернігівщини
Пошкоджена господарська споруда. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Нагадаємо, що у Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині з чотирьох сіл на кордоні з Росією виїхали всі люди. Мова йде про Леонівку, Мурав'ї, Красний Хутір, Бучки.

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