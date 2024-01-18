НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
30 грн за поїздку: керівник столичного метрополітену назвав економічно обґрунтований тариф
МЕТРОГромадський транспортЕКОНОМІКАГРОШІРегіониТоп регіонів

30 грн за поїздку: керівник столичного метрополітену назвав економічно обґрунтований тариф

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
30 грн за поїздку: обґрунтований тариф для київського метро — Брагінський
Київське метро. Фото: Юрій Свиридюк/Суспільне

Підприємство "Київський метрополітен" збиткове. Обґрунтований тариф на перевезення пасажирів становить понад 30 гривень, але під час війни вартість поїздок не зростатиме.

Про це заявив директор комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю "LB.ua".

Він уточнив, що питання формування тарифів не належить до компетенції метрополітену. Підприємство щороку лише подає дані до Департаменту економіки КМДА щодо собівартості перевезень у підземці й економічно обґрунтованого тарифу.

Керівник метрополітену нагадав, що востаннє вартість проїзду у столичному метро зросла у 2018 році. Це відбулося через збільшення витрат підприємства на електроенергію.

"У 2017 році ми платили за електроенергію 400 млн гривень. У 2024 році маємо заплатити 1,6 млрд гривень. Тому обґрунтований тариф сьогодні — більш як 30 гривень", — пояснив Брагінський.

Водночас він наголошує, що, як обіцяв раніше міський голова Києва Віталій Кличко, під час війни тарифи не зростатимуть. Комунальні транспортні підприємства метрополітен і "Київпастранс" фінансуватимуть з бюджету міста, наскільки це буде можливим, зауважив директор столичного метрополітену.

Посадовець додав, що в нинішні тарифи метро не закладені гроші на розвиток інфраструктури. Сума передбачає тільки утримання наявних об'єктів.

"Ми зараз працюємо з ЄБРРЄвропейський банк реконструкції та розвитку, з ЄІБЄвропейський інвестиційний банк над закупками нових вагонів. Опрацьовуємо з ЄІБ проєкт будівництва четвертої гілки метрополітену", — зазначив Віктор Брагінський.

Топ дня
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
карти історичних земель
Якою була Україна: на "Золотих воротах" можна роздивитись історичні карти
Пушкін, дерусифікація, Харків
У Харкові демонтували барельєф Пушкіну зі станції метро — пояснення речника метрополітену
Заступнику КП "Київський метрополітен" повідомили про підозру
Понад 13 млн грн збитків на постачанні вагонів: заступнику КП "Київський метрополітен" повідомили про підозру
Метросадок у Харкові &quot;протестували&quot; 6 та 7 січня, на перші заняття прийшли 411 дітей — Деменко
Метросадок у Харкові "протестували" 6 та 7 січня, на перші заняття прийшли 411 дітей — Деменко
На початок