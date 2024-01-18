30 грн за поїздку: обґрунтований тариф для київського метро — Брагінський

Підприємство "Київський метрополітен" збиткове. Обґрунтований тариф на перевезення пасажирів становить понад 30 гривень, але під час війни вартість поїздок не зростатиме.

Про це заявив директор комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю "LB.ua".

Він уточнив, що питання формування тарифів не належить до компетенції метрополітену. Підприємство щороку лише подає дані до Департаменту економіки КМДА щодо собівартості перевезень у підземці й економічно обґрунтованого тарифу.

Керівник метрополітену нагадав, що востаннє вартість проїзду у столичному метро зросла у 2018 році. Це відбулося через збільшення витрат підприємства на електроенергію.

"У 2017 році ми платили за електроенергію 400 млн гривень. У 2024 році маємо заплатити 1,6 млрд гривень. Тому обґрунтований тариф сьогодні — більш як 30 гривень", — пояснив Брагінський.

Водночас він наголошує, що, як обіцяв раніше міський голова Києва Віталій Кличко, під час війни тарифи не зростатимуть. Комунальні транспортні підприємства метрополітен і "Київпастранс" фінансуватимуть з бюджету міста, наскільки це буде можливим, зауважив директор столичного метрополітену.

Посадовець додав, що в нинішні тарифи метро не закладені гроші на розвиток інфраструктури. Сума передбачає тільки утримання наявних об'єктів.

"Ми зараз працюємо з ЄБРР, з ЄІБ над закупками нових вагонів. Опрацьовуємо з ЄІБ проєкт будівництва четвертої гілки метрополітену", — зазначив Віктор Брагінський.