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На Луганщині бійці ТРО Волині знищили російський броньований тягач
ЗСУРегіони

На Луганщині бійці ТРО Волині знищили російський броньований тягач

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У Серебрянському лісі на Луганщині бійці 100 бригади тероборони Волині знищили замаскований броньований тягач (МТ-ЛБ) російських військ.

Як повідомили у бригаді, в техніку поцілили з допомогою FPV-дрона.

Військові зазначили, тягач вистежили аеророзвідники зведеного батальйону Національної поліції "Захід". Росіяни замаскувати бронетехніку і вкрили її білою тканиною.

Координати машини аеророзвідники передали бійцям підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони "VORON 100", яким вдалося знищити тягач.

Що відомо про участь ТРО Волині в боях на сході

У квітні 2023 бійців 100-ї бригади ТРО Волині передислокували для виконання бойових завдань на сході. Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад.

Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

З весни військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.

У вересні 2023-го тероборонівці з допомогою дрона знищили бліндаж російських військових. У знищеному бліндажі був особовий склад однієї з бригад РФ. У жовтні 2023-го тероборонівці знищили танк військ РФ.

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