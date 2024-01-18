Закарпатські рятувальники допомогли двом туристам з Чернівців, які через погані погодні умови заблукали у горах вночі 17 січня.

Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Facebook.

"Попередньо чоловік та жінка пройшли реєстрацію у рахівському пошуково-рятувальному підрозділі та отримали попередження від фахівців ДСНС про погану видимість у горах, але попри це наважились ризикнути", — йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, коли чоловік та жінка підіймались на вершину гори Петрос, погодні умови були не занадто погані. Але коли вони почали спускатися в сторону полонини Головчеська, почався сніг із дощем.

"В умовах обмеженої видимості їм не залишалось нічого, окрім як зв'язатись із гірськими пошуковцями. На щастя, у потерпілих була можливість надати власні GPS-координати. Через дві години фахівці пошуково-рятувального відділення села Лазещина знайшли заблукалих туристів і доправили їх до тимчасового місця проживання", — повідомили в ДСНС Закарпаття.

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