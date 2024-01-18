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На Полтавщині викрили трьох людей, які проводили інформаційні диверсії проти України
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На Полтавщині викрили трьох людей, які проводили інформаційні диверсії проти України

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Затримали зрадників України
фото СБУ в Полтаській області

Двох жінок та чоловіка, які виправдовували збройну агресію РФ, затримали у Горішніх Плавнях. Вони публічно закликали до захоплення окупантами частини українських територій, а також популяризували окупаційні угруповання Росії.

Про це Суспільному повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова.

Як вдалось встановити слідчим, жителі Горішніх Плавнів поширювали прокремлівські матеріали на власних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж в Україні.

Одна із жінок була уродженкою Росії. Вона публічно закликала до захоплення українських територій та цитувала російських політиків. Зокрема, Жириновського і Медвєдєва, писала що "Київ треба вичистити від тарганів та повернути додому". Також підозрювана підтримувала президента Росії Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Інша підозрювана прославляла бійців приватної військової компанії "Вагнер" та намагалася дискредитувати вище керівництво України. Жінка звинувачувала Україну в "капітуляції перед нацизмом" ще 2014 року, коли держава розпочала операцію зі звільнення Донбасу від окупантів.

На Полтавщині викрили трьох людей, які проводили інформаційні диверсії проти України
Інформація, яку в себе на сторінці публікував один із підозрюваних.

Чоловік, якого підозрюють у зраді, звеличував російські війська та заперечував збройну агресію РФ проти України. На своїй сторінці він публікував інформацію, в якій намагався дискредитувати західних партнерів України та керівництво держави.

На місці проживання підозрюваних правоохоронці провели обшуки. Під час них вилучили комп’ютери та мобільні телефони з доказами.

Наразі всім трьом повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За частиною 1 статті 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", а також за частиною 2 та 3 статті 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників". Санкції - до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині досудове розслідування завершили, усі матеріали справи скерували до суду.

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