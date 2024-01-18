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Взяв без дозволу батьків: на Житомирщині підліток за кермом авто збив пенсіонерку
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Взяв без дозволу батьків: на Житомирщині підліток за кермом авто збив пенсіонерку

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Взяв без дозволу батьків: на Житомирщині підліток за кермом авто збив пенсіонерку
Фото: ГУНП в Житомирській області

У селі Долинівка Брусилівської громади Житомирського району 14-річний підліток за кермом батьківського автомобіля ВАЗ наїхав на 64-річну пенсіонерку і травмував її. Поліція з'ясовує обставини.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, дорожньо-транспортна пригода трапилася на Центральній вулиці села 17 січня близько 18:50.

Взяв без дозволу батьків: на Житомирщині підліток за кермом авто збив пенсіонерку
Фото: ГУНП в Житомирській області

"Попередньо встановлено, що 14-річний житель громади взяв автомобіль ВАЗ-21013 без дозволу батьків і, перебуваючи за кермом, травмував 64-річну пенсіонерку, яка перебувала на узбіччі. Жінку з тілесними ушкодженнями ушпиталили", — сказала Вікторія Дубовик.

Нині слідчі відділу поліції №2 міста Коростишів Житомирського райуправління з’ясовують усі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286Стаття 286-1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння Кримінального кодексу України.

Поліцейські також нагадують, що керувати автотранспортом можна лише з 18-річного віку та після отримання посвідчення водія відповідної категорії, — розповіла речниця ГУНП в області.

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