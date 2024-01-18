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На Рівненщині на пожежі у квартирі загинули двоє людей. В ДСНС назвали ймовірну причину
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На Рівненщині на пожежі у квартирі загинули двоє людей. В ДСНС назвали ймовірну причину

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Пожежа в квартирі у місті Дубно
Рятувальник фіксує наслідки пожежі в квартирі у місті Дубно, 18 січня 2024 року. Фото: ДСНС

У місті Дубно на Рівненщині внаслідок пожежі в квартирі п'ятиповерхівки загинули двоє людей. Під час інциденту, який стався орієнтовно о 5:00, ще 16 людей евакуювали.

Про це 18 січня повідомила пресслужба ДСНС в області у Facebook.

Пожежа сталась у будинку на вулиці Мирогощанській, рятувальників викликали через сильне задимлення під’їзду. Як розповів Суспільному начальник 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Андрій Данильчук, у квартирі, де сталась пожежа, спочатку виявили тіло власника – чоловіка 1966 року народження, а потім – тіло жінки, 1977 року народження.

"Коли ми прибули на місце події, то побачили дуже задимлений під’їзд, вище другого поверху майже не було видимості. Але згодом ми встановили, що горить квартира на п'ятому поверсі. Оскільки подія сталася близько п’ятої ранку, то більшість людей спали. Наші працівники почали стукати у всі двері та евакуйовувати жителів. Люди боялися, були сполохані. В одній із квартир мешкає чоловік з інвалідністю, то ми його виносили на руках", – розповів Андрій Данильчук.

Під час ліквідації пожежі працівники ДСНС евакуювали з будинку загалом 16 людей, серед них було двоє дітей.

За попередньою інформацією рятувальника, ймовірною причиною пожежі стала необережність під час паління, у квартирі виявили багато недопалків.

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