Судитимуть колишнього працівника ТЦК з Тернопільщини

Судитимуть колишнього співробітника районного територіального центру комплектування на Тернопільщині, який за грошову винагороду допомагав військовозобов’язаним відтермінувати їх призов на службу до лав ЗСУ. Свої послуги він оцінював у 2 000 доларів США.

Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.

У вересні правоохоронці затримали колишнього службовця під час одержання неправомірної вигоди.

Долари. Фото: Управління Національної поліції в Тернопільській області

Чоловіка судитимуть за частиною 2 статті 369-2 ККУ — зловживання впливом. Ця стаття передбачає покарання штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.