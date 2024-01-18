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Судитимуть колишнього працівника ТЦК з Тернопільщини
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Судитимуть колишнього працівника ТЦК з Тернопільщини

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Затримання правоохоронцями
Затримання колишнього працівника ТЦК. Фото: Управління Національної поліції в Тернопільській області

Судитимуть колишнього співробітника районного територіального центру комплектування на Тернопільщині, який за грошову винагороду допомагав військовозобов’язаним відтермінувати їх призов на службу до лав ЗСУ. Свої послуги він оцінював у 2 000 доларів США.

Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.

У вересні правоохоронці затримали колишнього службовця під час одержання неправомірної вигоди.

долари, яки вилучили колишнього працівника ТЦК
Долари. Фото: Управління Національної поліції в Тернопільській області

Чоловіка судитимуть за частиною 2 статті 369-2 ККУ — зловживання впливом. Ця стаття передбачає покарання штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

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