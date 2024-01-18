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Рівнетеплоенерго додало барвник у мережі, щоб виявити самовільні зливи та витоки
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Рівнетеплоенерго додало барвник у мережі, щоб виявити самовільні зливи та витоки

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Зелена вода в батареях
Фото: Facebook ТОВ "Рівнетеплоенерго"

У тепломережі котельні у Рівному додали штучний барвник. Він зафарбує воду в яскраво-зелений колір. Це зробили, щоб виявити, хто самовільно зливає воду з батарей або де є витоки.

Про забарвлення води в мережах котельні на вулиці Кулика і Гудачека 18 січня повідомили у Facebook Рівнетеплоенерго.

У дописі йдеться, що штучний барвник "Флуоресціїн" додали для того, щоб виявити самовільне зливання теплоносія.

"Він змінює колір води й допомагає оперативніше знаходити витоки або пошкодження водопідігрівачів. Тому, якщо ви помітили, що десь тече яскраво-зелена вода, просимо повідомляти аварійно-диспетчерську службу. У разі самовільного злиття наповнення системи теплоносієм буде здійснюватись тільки після письмового звернення та відповідної оплати згідно наданої калькуляції витрат підприємства, спричинених втратою теплоносія", — йдеться у повідомленні.

Раніше, 16 січня, у Рівнетеплоенерго повідомили про факти зливання води з батарей і закликали цього не робити. Там пояснили, що після зливу батареї не стануть теплішими, а підприємство зазнає збитків:

"Оскільки для підтримання тиску в системі туди докачується холодна вода, яку ще треба нагріти, витративши час і паливо. Такі випадки завдають додаткових фінансових збитків підприємству, збільшуючи собівартість 1 м3 хімочищеної гарячої води, яка зараз становить 197 грн".

Також в повідомленні додали, що при виявлених фактах зливання води з батарей, підприємство буде вимушене звертатись до правоохоронних органів, щоб притягнути винних осіб до адміністративної відповідальності та компенсації збитків.

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