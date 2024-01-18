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"Її мрія — приєднання України до території РФ". Жительку Харківщини судитимуть за підтримку окупантів
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"Її мрія — приєднання України до території РФ". Жительку Харківщини судитимуть за підтримку окупантів

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Липці, Харківщина, наслідки російської окупації
Липці, Харківщина, наслідки російської окупації, 24 вересня 2022 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

На Харківщині судитимуть жительку Липців, яку обвинувачують у колабораційній діяльності під час російської окупації села.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, під час окупації Липців жінка закликала односельців підтримувати дії Російської Федерації.

"Жінка публічно казала про те, що її мрія — приєднання України до території РФ. Підтримувала колаборантка не тільки політику Кремля, а й представників російських збройних формувань. Вона наголошувала на тому, що "військові РФ хочуть лише добра для них", — йдеться в повідомленні.

Справу обвинуваченої передали до Харківського районного суду. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.

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