На Миколаївщині засудили 42-річну волонтерку, яка організовувала благодійні збори для ЗСУ. За даними слідства, жінка заволоділа сумою понад 500 000 гривень благодійних внесків.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

"Первомайська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 42-річної жительки міста Первомайськ за фактом шахрайства", — йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, у судовому засіданні доведено, що жінка, бувши волонтером декількох благодійних організацій, зловживала довірою громадян, які організували благодійні збори на закупівлю автомобілів для ЗСУ, обіцяла допомогти у придбанні транспортних засобів по занижених цінах.

"Після зарахування грошових коштів на особистий рахунок, волонтерка обіцяних зобов’язань не виконала, а грошима розпорядилася на власний розсуд. У такий спосіб жінка заволоділа понад 500 тис. гривень благодійних внесків", — розповіли у прокуратурі.

Суд визнав жінку винною в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком чотири роки і шість місяців.

Станом на 18 січня 2024 року вирок не набув законної чинності. Поки вирок не вступив у законну силу засуджена перебуває під нічним домашнім арештом.

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