У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї зберігаються порцелянові статуетки, виготовлені на Полонському заводі художньої кераміки. Унікальність їх у тому, що вони були випущені 40 років тому і більше такі не виготовляють.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного краєзнавчого музею Наталя Мовчан.

Сьогодні, 18 січня, з нагоди неформального свята, Всесвітнього дня сніговика, музей показав скульптурну порцелянову композицію "Зимовий дворик".

"Композиція складається з чотирьох статуеток. Їх виготовляв Полонський завод художньої кераміки у 1980-х роках. Автором композиції є скульптор Валерій Албул, який працював тоді на заводі. Він особисто передав виріб музею у 1988 році. Загалом у нашому фонді зберігається одна порцелянова композиція та дві окремі статуетки", — зазначила Наталія.

За її словами, унікальність таких скульптур в тому, що більше таких статуеток не випускають.

Обрана дата, 18 січня, для Всесвітнього дня сніговика — не випадкова, говорить заступниця директора музею.

"Засновник цього свята – німецький колекціонер, власник понад 3000 екземплярів сніговиків, Корнеліус Гретс. Число "18" йому чи не найбільше нагадувало сніговика з мітлою. Та й, коли відзначати такий день, як не взимку", — додає Наталія Мовчан.

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