Кушугумській громаді на Запоріжжі передали станцію моніторингу якості повітря

В одному з закладів освіти Кушугумськоі громади Запорізької області встановлять метеостанцію громадського моніторингу повітря. Її надали у межах міжнародного проєкту "Чисте повітря для України", який впроваджує чеська громадська організація "Арніка". Завдяки цій станції кожен мешканець громади зможе зайти через посилання, яке буде розміщене на офіційних сторінках громади, та промоніторити ситуацію з повітрям на території громади.

За словами екоактивістки Тетяни Ярмохіної, з Кушугумською громадою підпишуть меморандум про співпрацю і після цього встановлять метеостанцію у навчальному закладі:

Тетяна Ярмохіна, екоактивістка. Фото: Суспільне Запоріжжя

"В громаді немає такого навантаження повітря, як у нас в Запоріжжі. Але тут є момент спалювання. Спалювання листя, трави. І мешканці громади будуть бачити, якщо вони будуть робити такі дії, самі будуть погіршувати якість повітря, яким дихають. Це нова сучасна станція і вона ще вимірює рівень радіації".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Володимир Сосуновський, голова Кушугумської селищної ради, каже, що встановлення станції моніторингу повітня є дуже актуальним для громади:

Володимир Сосуновський, голова Кушугумської селищної ради. Фото: Суспільне Запоріжжя

"У 2022 році нам видавали пігулки для йодування, тому що на протилежному боці від нас Енергодарська станція, тому є небезпека. Думаю, що станція дасть можливість самим перевірити інформацію. Це результативно буде для роботи, співпраці, розуміння того, що сьогодні відбувається на території громади”.

Аби перевірити стан повітря кожен мешканець громади може підключитися до безкоштовного чат-боту.

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