Вінничани боргують облводоканалу 80 млн гривень

Вінничани боргують облводоканалу 80 мільйонів гривень. З початку повномасштабного вторгнення борги збільшилися на 10 мільйонів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства.

Через скасування 29 грудня 2023 року Кабміном мораторію на припинення надання житлово-комунальних послуг боржникам, вінничани, які не сплатили за послугу, можуть залишитися без води. Якщо немає можливості сплатити борг одним платежем, із водоканалом можна укласти договір на реструктуризацію до 12 місяців та виплатити все частинами, йдеться у дописі.

Як повідомили у пресслужбі підприємства, "Вінницяоблводоканал" має один із найменших тарифів в Україні: 25,63 гривні за кубометр води з урахуванням водовідведення.