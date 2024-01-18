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"Збирав інформацію про стратегічно важливі об'єкти": окупанти у Криму затримали місцевого жителя
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"Збирав інформацію про стратегічно важливі об'єкти": окупанти у Криму затримали місцевого жителя

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Затриманий мешканець Сімферопольського району Криму
Затриманий мешканець Сімферопольського району Криму. Фото: Telegram/окупаційне МВС Криму, колаж Суспільне Крим

Окупаційна поліція Криму затримала 28-річного жителя Сімферопольського району, який пересувався населеними пунктами на велосипеді та нібито фотографував та знімав на відео на приховану камеру "стратегічно важливі об'єкти" для українських спецслужб.

Про це повідомило окупаційне МВС Криму у Telegram.

"Під час оперативно-розшукових заходів співробітниками Центру з протидії екстремізму МВС по Республіці Крим у соціальних мережах виявлено факт збору одним із користувачів інформації про стратегічно важливі об'єкти на території Республіки Крим, які він публікував у проукраїнських пабліках", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти провели обшук в його будинку 12 січня, під час якого вилучили мобільні телефони, мінікамери для віддаленого спостереження, комп'ютерну техніку "із забороненим контентом", флеш-накопичувачі, предмети, нібито схожі на саморобні дрони, деталі до них, велику суму грошей у гривнях та іноземній валюті та вибухові речовини (тротилова шашка вагою 400 грамів і "предмет, що за зовнішніми характеристиками схожий на саморобний вибуховий пристрій").

За словами кримчанина, частину грошей він отримав як винагороду за виконання завдань від українських спецслужб, яким він надавав інформацію. Проти нього порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 222.1 КК РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

"Наразі співробітники ЦПЕ МВС по Республіці Крим і ФСБ Росії проводять подальші оперативно-розшукові заходи, спрямовані на документування іншої злочинної діяльності затриманого, зокрема терористичної спрямованості", — зазначається у повідомленні.

На даний момент чоловіка взяли під варту.

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