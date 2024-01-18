Прокурори Чернігівської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців РФ: уродженця Тули Артема Терешонкова та Владислава Донгака, який родом з Тувинської республіки. Їх підозрюють у розстрілі автомобіля з шістьма цивільними людьми, який стався 3 березня 2022 року на виїзді з села Рогощі. Тоді загинули двоє людей, серед них – суддя Чернігівського апеляційного суду Любов Харечко.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своєму офіційному сайті.

За даними слідства, військовослужбовці РФ входять до 41-ї загальновійськової армії. На початку березня 2022 року вони рухалися колоною військової техніки від білоруського кордону в напрямку Чернігова.

Владислав Донгак, який родом з Тувинської республіки, та уродженець Тули Артем Терешонков. ФОТО: Чернігівська обласна прокуратура

Проїжджаючи одне з сіл Чернігівського району, вони звернули увагу на зустрічний кросовер Renault Duster.

Розстріляне росіянами авто. ФОТО: Поліція Чернігівської області

"Рухаючись по автомобільній дорозі в напрямку села Хмільниця, кросовер зупинився на узбіччі, щоб не перешкоджати руху колони ворожої техніки. Незважаючи на те, що автівка та люди в ній не становили жодної загрози та зупинились перед колоною, російські військові, у тому числі, двоє обвинувачених, розпочали обстріл машини з автоматичної зброї. У результаті розстрілу, водій та пасажирка автомобіля загинули на місці події", — йдеться у повідомленні.

Ще четверо пасажирів на задньому сидінні Renault Duster, з яких дві 16-річні дівчини, лишилися живі. Одна з них, а також 22-річний хлопець зазнали легких поранень.

Обом військовим РФ оголосили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічно.

Як про ті події згадують у селі та що про загиблу суддю кажуть на її роботі — читайте у матеріалі.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.