НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Чернігівщині заочно судитимуть двох російських військових, які розстріляли авто з шістьма цивільними
ПРОКУРАТУРАВторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬРегіони

На Чернігівщині заочно судитимуть двох російських військових, які розстріляли авто з шістьма цивільними

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Прокурори Чернігівської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців РФ: уродженця Тули Артема Терешонкова та Владислава Донгака, який родом з Тувинської республіки. Їх підозрюють у розстрілі автомобіля з шістьма цивільними людьми, який стався 3 березня 2022 року на виїзді з села Рогощі. Тоді загинули двоє людей, серед них – суддя Чернігівського апеляційного суду Любов Харечко.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своєму офіційному сайті.

За даними слідства, військовослужбовці РФ входять до 41-ї загальновійськової армії. На початку березня 2022 року вони рухалися колоною військової техніки від білоруського кордону в напрямку Чернігова.

Владислав Донгак, який родом з Тувинської республіки, та уродженець Тули Артем Терешонков
Владислав Донгак, який родом з Тувинської республіки, та уродженець Тули Артем Терешонков. ФОТО: Чернігівська обласна прокуратура

Проїжджаючи одне з сіл Чернігівського району, вони звернули увагу на зустрічний кросовер Renault Duster.

Розстріляне росіянами авто з шістьма цивільними на Чернігівщині
Розстріляне росіянами авто. ФОТО: Поліція Чернігівської області
"Рухаючись по автомобільній дорозі в напрямку села Хмільниця, кросовер зупинився на узбіччі, щоб не перешкоджати руху колони ворожої техніки. Незважаючи на те, що автівка та люди в ній не становили жодної загрози та зупинились перед колоною, російські військові, у тому числі, двоє обвинувачених, розпочали обстріл машини з автоматичної зброї. У результаті розстрілу, водій та пасажирка автомобіля загинули на місці події", — йдеться у повідомленні.

Ще четверо пасажирів на задньому сидінні Renault Duster, з яких дві 16-річні дівчини, лишилися живі. Одна з них, а також 22-річний хлопець зазнали легких поранень.

Обом військовим РФ оголосили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічно.

Як про ті події згадують у селі та що про загиблу суддю кажуть на її роботі — читайте у матеріалі.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Світлина ілюстративна. Газета окупантів, Харківщина.
Випускає пропагандистські статті: заочно судитимуть редакторку газети з окупованого Харцизька
Переправляння ухилянтів, Дніпро
За 2 тисячі доларів переправляли ухилянтів за кордон. У Дніпрі судитимуть трьох жінок
У Запоріжжі прокуратура через суд зобов'язала місцеве підприємство впорядкувати укриття
У Запоріжжі суд зобов'язав місцеве підприємство привести до ладу укриття
На Київщині відкрили кримінальне провадження через стеження за журналісткою
На Київщині відкрили кримінальне провадження через стеження за журналісткою
На початок