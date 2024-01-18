У 2023-му році у Дніпрі виплатили понад 154,5 млн гривень матеріальної допомоги містянам, житло яких постраждало від ракетних обстрілів РФ.

Про це йдеться на сайті міської ради.

За словами заступника міського голови Едуарда Підлубного, для зручності надання матеріальної допомоги та оформлення документів у місті відкрили Прозорий офіс, який об’єднує в собі понад 300 сервісів.

Посадовець зазначив: надання матеріальної допомоги залишається вагомою підтримкою дніпрян. У 2023-му році дорослим та дітям з інвалідністю, їхнім родинам виплатили понад 31 млн грн. допомоги на оплату комунальних послуг.

На соціальний захист афганців і чорнобильців з міського бюджету було виділено понад 26 млн грн. У рамках муніципальної програми "Родина Героя" виплачено матеріальну підтримку на понад 23 млн грн. Дніпрянам, які опинилися у складних життєвих обставинах – на загальну суму понад 60 млн грн.

Крім того, місто надало торік більше ніж пів мільйона гарячих обідів для переселенців.

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