Двох жителів Броварів і киянку затримали за підозрою у сприянні виїзду військовозобв'язаних за кордон. Фігуранти виготовляли меддовідки для ухилянтів, куди вписували діагнози про начебто непридатність до військової служби.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, а також поліція Києва у Facebook.

За даними слідства, двоє броварчан та мешканка столиці організували виготовлення для чоловіків тимчасових посвідчень про непридатність до військової служби. Чоловіки підшукували "клієнтів". Їхня спільниця – 72-річна медсестра однієї зі столичних лікарень допомагала отримати меддовідки з фіктивними діагнозами. Документи давали підстави військовозобов'язаним виїжджати за кордон. "Послуга" коштувала ухилянтам від 5 до 8 тисяч доларів.

Нині трьом організаторам схеми оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У межах слідства правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання підозрюваних, у медичних установах Києва і в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Київської області. Перевіряють причетність інших громадян до протиправної діяльності.