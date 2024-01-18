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До 8 тис. дол. за фальшиві діагнози для ухилянтів: у Києві затримали трьох організаторів схеми
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До 8 тис. дол. за фальшиві діагнози для ухилянтів: у Києві затримали трьох організаторів схеми

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Допомагали уникнути мобілізації: у Києві викрили схему видачі фіктивних медичних довідок
Слідчі дії у межах провадження про незаконне переправлення громадян через державний кордон, Київ, 18 січня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Двох жителів Броварів і киянку затримали за підозрою у сприянні виїзду військовозобв'язаних за кордон. Фігуранти виготовляли меддовідки для ухилянтів, куди вписували діагнози про начебто непридатність до військової служби.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, а також поліція Києва у Facebook.

За даними слідства, двоє броварчан та мешканка столиці організували виготовлення для чоловіків тимчасових посвідчень про непридатність до військової служби. Чоловіки підшукували "клієнтів". Їхня спільниця – 72-річна медсестра однієї зі столичних лікарень допомагала отримати меддовідки з фіктивними діагнозами. Документи давали підстави військовозобов'язаним виїжджати за кордон. "Послуга" коштувала ухилянтам від 5 до 8 тисяч доларів.

Нині трьом організаторам схеми оголосили підозру за ч. 3 ст. 332Незаконне переправлення осіб через державний кордон КК України. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У межах слідства правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання підозрюваних, у медичних установах Києва і в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Київської області. Перевіряють причетність інших громадян до протиправної діяльності.

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