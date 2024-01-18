У Запоріжжі правоохоронці затримали групу осіб, серед яких є так званий "кримінальний авторитет". За даними слідства, 58-річний житель Запоріжжя, раніше судимий за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, за які понад 20 років відбував покарання в місцях позбавлення волі, разом із двома неодноразово судимими громадянами вимагав із місцевого жителя 30 тисяч гривень неіснуючого боргу.

Про це сьогодні, 18 січня, повідомили у пресслужбі СБУ, Нацполіції та Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювані погрожуючи застосуванням холодної зброї, вивезли потерпілого у покинуте приміщення на території парку у "Дубовому Гаю". Там певний час утримували його та спричиняли тілесні ушкодження, намагаючись у такий спосіб змусити віддати "борг". Потім заволоділи його мобільним телефоном та близько 5 тис. гривень.

Речові докази знайдені на місці злочину, 12.01.2024. Фото: Запорізька обласна прокуратура

За даними СБУ, до складу злочинного угруповання було залучено понад 10 людей, більшість з яких вже неодноразово відбувала покарання за нанесення тілесних ушкоджень та вимагання.

"Застосовуючи розбійні напади на громадян, зловмисники намагались поширити свій злочинний вплив на території міста та інші райони області. Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено зброю, наркотики та гроші, одержані злочинним шляхом", — йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Речі знайдені під час обшуку у членів злочинного угрупування, січень 2024 рік. Фото: СБУ

Затримання підозрюваних за рекет у Запоріжжі, січень 2024. Фото: Нацполіція

Того ж дня на місці скоєння злочину поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали кримінального авторитета та учасників угруповання. Затриманим, залежно від участі у злочинні діяльності, повідомили про підозру за:

- ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини),

- ч. 4 ст. 187 (розбій),

- ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне цих злочинів підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Наразі трьом учасникам злочинного угрупування повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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