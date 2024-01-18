НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вимагали у місцевого жителя 30 тисяч грн неіснуючого боргу: у Запоріжжі затримали злочинне угрупування
КРИМІНАЛСБУПОЛІЦІЯПРОКУРАТУРАРегіони

Вимагали у місцевого жителя 30 тисяч грн неіснуючого боргу: у Запоріжжі затримали злочинне угрупування

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Запоріжжі затримали банду рекетирів
Правоохоронні дії з викриття кримінального угруповання у Запоріжжі, 18.01.2024. Фото: Нацполіція

У Запоріжжі правоохоронці затримали групу осіб, серед яких є так званий "кримінальний авторитет". За даними слідства, 58-річний житель Запоріжжя, раніше судимий за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, за які понад 20 років відбував покарання в місцях позбавлення волі, разом із двома неодноразово судимими громадянами вимагав із місцевого жителя 30 тисяч гривень неіснуючого боргу.

Про це сьогодні, 18 січня, повідомили у пресслужбі СБУ, Нацполіції та Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювані погрожуючи застосуванням холодної зброї, вивезли потерпілого у покинуте приміщення на території парку у "Дубовому Гаю". Там певний час утримували його та спричиняли тілесні ушкодження, намагаючись у такий спосіб змусити віддати "борг". Потім заволоділи його мобільним телефоном та близько 5 тис. гривень.

У Запоріжжі затримали злочинне угрупування з тьох вимагачів
Речові докази знайдені на місці злочину, 12.01.2024. Фото: Запорізька обласна прокуратура

За даними СБУ, до складу злочинного угруповання було залучено понад 10 людей, більшість з яких вже неодноразово відбувала покарання за нанесення тілесних ушкоджень та вимагання.

"Застосовуючи розбійні напади на громадян, зловмисники намагались поширити свій злочинний вплив на території міста та інші райони області. Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено зброю, наркотики та гроші, одержані злочинним шляхом", — йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

У Запоріжжі затримали злочинне угрупування, що вимагали гроші
Речі знайдені під час обшуку у членів злочинного угрупування, січень 2024 рік. Фото: СБУ

У Запоріжжі викрили банду рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" з них неіснуючі борги
Затримання підозрюваних за рекет у Запоріжжі, січень 2024. Фото: Нацполіція

Того ж дня на місці скоєння злочину поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали кримінального авторитета та учасників угруповання. Затриманим, залежно від участі у злочинні діяльності, повідомили про підозру за:

- ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини),

- ч. 4 ст. 187 (розбій),

- ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне цих злочинів підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Наразі трьом учасникам злочинного угрупування повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
наркотики, поліція, Кривий Ріг
На Дніпропетровщині судитимуть 38 учасників криворізького наркокартелю
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Переправляння ухилянтів, Дніпро
За 2 тисячі доларів переправляли ухилянтів за кордон. У Дніпрі судитимуть трьох жінок
На початок