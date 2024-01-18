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Колишнього посадовця із Львівщини підозрюють у розтраті понад мільйона гривень на закупівлю вугілля
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Колишнього посадовця із Львівщини підозрюють у розтраті понад мільйона гривень на закупівлю вугілля

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Колишнього посадовця із Львівщини підозрюють у розтраті понад мільйона гривень на закупівлю вугілля
Затримання ексдиректора комунального підприємства на Яворівщині. Фото: пресслужба Львівської обласної прокуратури

Прокурори повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах колишньому директорові одного із комунальних підприємств Яворівщини. Ідеться про закупівлю вугілля за понад два мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2022 році комунальне підприємство й товариство уклали договір про постачання кам’яного вугілля для опалення закладу на суму понад два мільйони гривень. Директор підприємства не дослідив ринкову вартість вугілля.

Посадовець "проігнорував той факт, що комерційна пропозиція суб’єкта господарювання перевищувала у 2 рази ринкову вартість, а саме вугілля не відповідало заявленій якості та класифікації", — йдеться у повідомленні.

Комунальному підприємству було завдано збитків на понад мільйон гривень. Наразі триває слідство.

За клопотанням прокурора на майно колишнього директора наклали арешт. Санкція статті, за якою оголосили підозру — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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