На Запоріжжі поліцейські повернули матері дітей, яких вилучила окупаційна влада

У березні 2023 року до поліції надійшла інформація про те, що в одному з тимчасово окупованих сіл Пологівського району Запорізької області представники окупаційної влади вилучили у жінки трьох малолітніх дітей. Поліцейські встановили, що діти були насильно переміщені до Мелітопольської школи-інтернату. Наразі їх повернуто матері.

Про це повідомили у Центрі з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Зазначається, що родина знаходилась на обліку як неблагополучна. Співробітникам поліції вдалося встановили, що діти були насильно переміщені до Мелітопольської школи-інтернату. Наразі їх повернуто матері:

Дівчата, яких вилучили у матері. Фото: Центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Дівчинка, яку вилучили у матері.

"Дівчатка 10-ти, 11-ти та 14-ти років знаходяться вдома. Їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. Кожна дитина, яка залишається на окупованій території, знаходиться під ризиком вчинення відносно неї міжнародних злочинів" — йдеться у повідомленні.

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