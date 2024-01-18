Житель Ружинської громади, який вчиняв фізичне насильство над своєю неповнолітньою донькою, отримав ще один вирок. Суд постановив взяти чоловіка під арешт за відмову від участі в програмі для кривдників.

Про це повідомила Суспільному речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, за публічним обвинуваченням ювенального прокурора Бердичівської окружної прокуратури проти батька, який фізично знущався над своєю неповнолітньою донькою, жителя Ружинської громади визнано винним в умисному ухиленні від участі в програмі для кривдників. Суд визнав його винним і призначив двомісячний арешт.

"Батько неодноразово вчиняв фізичне насильство над своєю донькою, і це вже не його перший випадок. Навіть після попереднього покарання за побиття своєї малолітньої доньки він не змінив свою поведінку тепер вже до неповнолітньої доньки. Дівчина, щоб уникнути насильства, йшла з дому та проживала у свого дідуся", — сказала Тетяна Гоша.

Зі слів речниці Житомирської обласної прокуратури, у червні 2023 року батько знову побив доньку в помешканні дідуся. Він наказав їй повернутися додому, вона відмовилася, тоді він схопив дівчину за волосся та декілька разів вдарив, зокрема, й по обличчю. Суд оголосив вирок, засудивши батька до 180 годин громадських робіт і застосовано обмежувальний захід у виді проходження програми для кривдників упродовж трьох місяців. Проте він проігнорував виконання цього рішення.

"Завдяки принциповій позиції ювенального прокурора обвинувачений отримав ще один вирок у виді арешту", — розказала Тетяна Гоша.

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