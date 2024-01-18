У Тисмениці на Івано-Франківщині вночі 18 січня сталася розгерметизація газової труби. Через аварію місто частково залишилося без газопостачання, зокрема й Тисменицька міська лікарня.
Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Про розгерметизацію газової труби діаметром 150 міліметрів підземного газопроводу середнього тиску рятувальникам повідомив диспетчер служби "104".
Через аварію на газопроводі без теплопостачання залишилися освітні заклади та міська лікарня.
"Заклади освіти — на канікулах, проте у міській лікарні на стаціонарі перебувають 54 людини, з яких восьмеро — лежачі", — йдеться у дописі.
Щоб обігріти хворих та забезпечити належний температурний режим у медзакладі, рятувальники надали теплову дизельну гармату.
Наразі аварію на газопроводі ліквідовують восьмеро працівників газової служби та надзвичайники.
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