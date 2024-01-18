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У Тисмениці на Франківщині через розгерметизацію газової труби лікарня залишилася без тепла
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У Тисмениці на Франківщині через розгерметизацію газової труби лікарня залишилася без тепла

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У Тисмениці на Франківщині через розгерметизацію газової труби лікарня залишилася без тепла
Фото: Facebook/ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

У Тисмениці на Івано-Франківщині вночі 18 січня сталася розгерметизація газової труби. Через аварію місто частково залишилося без газопостачання, зокрема й Тисменицька міська лікарня.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Про розгерметизацію газової труби діаметром 150 міліметрів підземного газопроводу середнього тиску рятувальникам повідомив диспетчер служби "104".

Через аварію на газопроводі без теплопостачання залишилися освітні заклади та міська лікарня.

"Заклади освіти — на канікулах, проте у міській лікарні на стаціонарі перебувають 54 людини, з яких восьмеро — лежачі", — йдеться у дописі.

Щоб обігріти хворих та забезпечити належний температурний режим у медзакладі, рятувальники надали теплову дизельну гармату.

Наразі аварію на газопроводі ліквідовують восьмеро працівників газової служби та надзвичайники.

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