Російські війська завдали удару по Боровій на Ізюмщині близько 00:20 18 січня. Поранених та загиблих немає.
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
За її даними, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та авто швидкої допомоги. Попередньо, по селищу вдарили з реактивної системи залпового вогню.
Внаслідок удару у Боровій пошкоджені щонайменше 15 будинків, розповів Суспільне Харків очільник громади Олександр Тертишний.
"80-90% випадків — це пошкодження дахів. Ми надаємо людям будматеріали, хтось вже почав закривати дахи, бо прогнозують дощ. Світла не було у частині будинків, зараз майже всюди відновили. Також було влучання перед лікарнею, вона вціліла. В одному авто медиків розбите лобове скло", — каже Олександр Тертишний.
За його словами, російські війська завдають ударів по Борівській громаді щонайменше раз на тиждень.
У Боровій залишаються 3 тисячі людей, до повномасштабної війни було близько 6 тисяч жителів. У громаді зараз проживають близько 8 тисяч з понад 15 тисяч жителів.
Доповнено 14:50. Внаслідок ударів РФ у Боровій також пошкоджене інфекційне відділення місцевої лікарні та модульний будинок на території медзакладу, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
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