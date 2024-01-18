Російські війська завдали удару по Боровій на Ізюмщині близько 00:20 18 січня. Поранених та загиблих немає.

Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.

За її даними, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та авто швидкої допомоги. Попередньо, по селищу вдарили з реактивної системи залпового вогню.

Російські війська завдали удару поряд із житловими будинками у Боровій, Харківська область, 18 січня 2024 року. Фото надав Олександр Тертишний

Внаслідок удару у Боровій пошкоджені щонайменше 15 будинків, розповів Суспільне Харків очільник громади Олександр Тертишний.

"80-90% випадків — це пошкодження дахів. Ми надаємо людям будматеріали, хтось вже почав закривати дахи, бо прогнозують дощ. Світла не було у частині будинків, зараз майже всюди відновили. Також було влучання перед лікарнею, вона вціліла. В одному авто медиків розбите лобове скло", — каже Олександр Тертишний.

На місці удару в Боровій утворилася вирва, Харківська область, 18 січня 2024 року. Фото надав Олександр Тертишний

За його словами, російські війська завдають ударів по Борівській громаді щонайменше раз на тиждень.

У Боровій залишаються 3 тисячі людей, до повномасштабної війни було близько 6 тисяч жителів. У громаді зараз проживають близько 8 тисяч з понад 15 тисяч жителів.

Доповнено 14:50. Внаслідок ударів РФ у Боровій також пошкоджене інфекційне відділення місцевої лікарні та модульний будинок на території медзакладу, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Модульний будинок на території лікарні в Боровій, Харківська область, 18 січня 2024 року. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Розбите скло в авто медиків у Боровій внаслідок удару РФ, Харківська область, 18 січня 2024 року. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

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