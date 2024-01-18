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У Черкасах розшукали водія, який збив жінку та зник з місця ДТП
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У Черкасах розшукали водія, який збив жінку та зник з місця ДТП

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У Черкасах водій наїхав на жінку та зник з місця ДТП. Працівники поліції розшукали та склали на нього три протоколи.

Пригода сталася на вулиці Надпільна близько 11:00 17 січня, повідомив речник Управління патрульної поліції області Олексій Драгун.

З його слів, патрульні отримали повідомлення про ДТП та почали розшуки водія:

"Водій автомобіля Skoda Octavia збив пішохода на нерегульованому пішохідному переході та зник з місця події. Пішохід залишилась живою та майже не ушкодженою. Патрульні за кілька годин розшукали водія та виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, але від проходження огляду він категорично відмовився".

На водія склали протоколи за ст. 130 — керування у стані сп’яніння, ст. 124 — порушення ПДР, що спричинило ДТП та за ч. 1 ст. 122-4 — залишення місця ДТП КУпАП.

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